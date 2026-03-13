Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados por la DEA

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, según confirmaron autoridades de Bolivia y Paraguay, países que buscaban su captura al acusarlo de liderar una de las mayores organizaciones criminales en Sudamérica.

“El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarlo a él y a su estructura. Mucho vehículo blindado, mucha custodia, pero la información que yo recibí es que es positivo, ya se lo tiene asegurado a él”, dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, al medio ABC Cardinal.

El operativo fue realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), y contó con el apoyo de 200 policías de élite para el resguardo del criminal, según el medio boliviano El Deber.

El Ministro del Interior, Carlos Negro, acaba de recibir directamente del actual Ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, la confirmación de la identidad de Sebastián Marset, detenido esta madrugada en Santa Cruz de la Sierra. Junto a él se logró la detención de… — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 13, 2026

En las imágenes difundidas por medios locales, se ve cómo policías armados salen de una vivienda de color blanco y custodian a otras cuatro personas en un megaoperativo. Entre los detenidos también se encontraría parte de su equipo de seguridad.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se le acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

Además, figuraba entre los fugitivos más buscados por la DEA, y Estados Unidos ofrecía hasta dos millones de dólares de recompensa por información que ayudara a su captura.

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