Ejército mexicano justifica por qué mataron a “El Mencho”, líder del CJNG

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, aseguró que los elementos de la Guardia Nacional dispararon contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en defensa propia, luego de ser agredidos por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien resultó herido y murió en el traslado al hospital

Trevilla detalló que el uso de la fuerza por parte de los militares cumplió con los protocolos establecidos en la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza y dijo que tras los enfrentamientos

“Toda operación militar se rige por órdenes generales de operaciones donde se establece que el personal debe ajustarse a la ley, es decir, no pueden utilizar su armamento de manera indiscriminada, solo si su vida o la de sus compañeros está en peligro”, comentó el general secretario durante la conferencia de la presidenta Claudia Shienbaum.

Gobierno justifica el abatimiento de “El Mencho”

En este caso, explicó, la agresión por parte de “El Mencho” justificó la respuesta armada de la Guardia Nacional.

El operativo, que culminó con la muerte de dos oficiales y un elemento de tropa,se desarrolló en dos fases, precisó Trevilla. La primera fase tuvo lugar en unas cabañas, donde fallecieron uno de los oficiales y un miembro de la tropa.

La segunda fase ocurrió en el bosque, donde “El Mencho” fue rodeado junto con dos escoltas. Durante este enfrentamiento, se le pidió que se entregara, pero respondió con disparos, lo que resultó en la muerte de otro oficial.

▶️ “Es evidente que era poco probable que él se entregara; llevaban mucho armamento”: Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, reveló que la intención inicial era capturar con vida a ‘El Mencho’.



📺 #TelediarioVespertino con @Hugo_Ornelas y @AryanaBenavides ⭐ pic.twitter.com/sZ6ozCCPkP — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) March 10, 2026

“El Mencho” fue herido en el intercambio de disparos y fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero murió en el trayecto, al igual que sus dos escoltas.

Trevilla mencionó que fueron dos equipos de entre 13 y 14 elementos los que participaron en el operativo, y reafirmó que la Guardia Nacional solo utilizó su armamento después de haber sido atacados.

El general Ricardo Trevilla subrayó que todos los elementos de prueba recabados durante el operativo fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación.

A pesar de los esfuerzos para capturar a Oseguera Cervantes, Trevilla recordó que, debido a la naturaleza del delincuente y el armamento con el que se encontraba, era poco probable que se entregara sin resistencia.

El secretario de la Sedena insistió en que los militares actuaron conforme a la ley y en defensa propia, especialmente considerando las muertes de sus compañeros durante el enfrentamiento.

Sigue leyendo: