Madres buscadoras logran detención de “La Tía”, ligada al CJNG, acusada de desaparición de jóvenes

María de la Luz Concepción “N”, conocida como “La Tía”, fue detenida por su presunta participación en la desaparición de varios jóvenes en Tijuana, Baja California. La captura se dio tras una intervención directa de colectivos de madres buscadoras en el fraccionamiento Los Valles, al suroeste de la ciudad.

“La Tía”, originaria de Michoacán, estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era buscada por desaparición forzada en relación con eventos ocurridos el pasado 28 de diciembre. La aprehensión se realizó tras una investigación que involucró a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, quienes, al recibir información de vecinos, se dirigieron a confrontar a la mujer sin acompañamiento policial.

Confrontación con madres buscadoras

En el fraccionamiento Los Valles, “La Tía” fue identificada por las madres, quienes acudieron a colocar fotografías de sus familiares desaparecidos. En una conversación con una de ellas, la detenida aseguró conocer a uno de los jóvenes buscados, prometiendo contactar a la madre si obtenía información y le dio un abrazo. Sin embargo, las madres, al no recibir apoyo inmediato de la policía, solicitaron la intervención de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

A pesar de la negativa inicial de la Policía Ministerial para detenerla, las madres insistieron, lo que llevó a los agentes de la FESC a verificar que existía una orden de aprehensión vigente. Tras montar vigilancia en la zona, finalmente lograron detener a “La Tía” cuando salió de su vivienda y la trasladaron a la Fiscalía General del Estado.

Red criminal y antecedentes de desapariciones

Las autoridades vinculan a “La Tía” con la desaparición de al menos seis jóvenes en octubre de 2025: Abraham Isaac Arredondo Flores, Carlos Abel Trujillo Torres, Edgar William Sharon Preciado, Mónica Patricia López Medina, Sadrac Fidel Velarde Zepeda y Juan Sebastián Domínguez. Las investigaciones revelan que no operaba sola, sino que formaba parte de una red criminal que trabajaba junto con Esmeralda Janeth Fabián Díaz, alias “La Licenciada”, quien era integrante de la estructura del CJNG bajo el liderazgo de “Cabo 27”. Fabián Díaz huyó a Jalisco y fue asesinada en diciembre de 2025.

El operativo también incluyó órdenes de aprehensión contra otros miembros del CJNG, como Raúl Arellano Vargas (“El Cholo”), Carlos Rodolfo Reyna Franco (“El Tete”) y Jesús Antonio Moreno Campos (“El Güero”), quienes están acusados de participar en delitos de privación ilegal de la libertad.

Próximos pasos en el caso

María de la Luz Concepción “N” permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Las autoridades están en espera de definir su situación legal en las próximas horas. El caso sigue siendo investigado para determinar la profundidad de su implicación en las desapariciones y su vínculo con el CJNG.

Sigue leyendo: