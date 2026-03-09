Marina en México asegura aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína en puerto de Acapulco

Autoridades mexicanas aseguraron cerca de dos toneladas de presunta cocaína durante un operativo marítimo realizado en aguas del océano Pacífico, al sur de las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero. La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en funciones de Guardia Costera, en coordinación con otras dependencias del Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con información oficial, el decomiso se logró tras labores de inteligencia que permitieron ubicar 80 bultos con una sustancia que presenta características similares a la cocaína flotando en el mar, a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco.

Para recuperar el cargamento, la Armada de México desplegó un operativo que incluyó aeronaves de vigilancia, una patrulla oceánica y una embarcación menor. El personal naval localizó los paquetes en altamar y procedió a su aseguramiento, trasladándolos posteriormente hacia puerto para su resguardo y puesta a disposición de las autoridades ministeriales.

El peso preliminar de la droga asegurada ronda las dos toneladas, aunque las autoridades indicaron que la cantidad exacta será determinada por el agente del Ministerio Público federal una vez que se realicen los peritajes correspondientes como parte de la carpeta de investigación.

Como resultado de recorridos de vigilancia y seguridad marítima, personal de la Octava Región Naval #RN8, logró el aseguramiento de 80 bultos de presunta cocaína.



Esta operación se llevó a cabo a más de 370 kilómetros al sur-suroeste de las costas de #Acapulco, #Guerrero,… pic.twitter.com/rgeVksKP27 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 9, 2026

Operativo basado en inteligencia naval

Según detalló el Gabinete de Seguridad, el hallazgo del cargamento fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron detectar movimientos sospechosos en una zona marítima utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes.

Las imágenes difundidas por el Gobierno federal muestran varios paquetes flotando en el mar sin que se observe una embarcación cercana, lo que sugiere que el cargamento pudo haber sido abandonado o arrojado al agua con el objetivo de evitar su aseguramiento por parte de las autoridades.

Los 80 bultos recuperados quedaron bajo custodia de la Secretaría de Marina y serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargará de integrar la investigación correspondiente para determinar su procedencia y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades destacaron que este tipo de aseguramientos representa un golpe a las finanzas de los grupos criminales que operan rutas de tráfico de drogas a través del océano Pacífico.

Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga… pic.twitter.com/5htwiY0yZA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 9, 2026

Refuerzan vigilancia contra tráfico marítimo de drogas

El decomiso forma parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México para detectar y neutralizar actividades ilícitas en aguas nacionales.

Las rutas marítimas del Pacífico mexicano son utilizadas con frecuencia por organizaciones criminales para transportar drogas, principalmente cocaína, que posteriormente puede ser trasladada hacia distintos puntos del país o enviada hacia Estados Unidos.

Para recuperar el cargamento, la Armada de México desplegó un operativo que incluyó aeronaves de vigilancia. Crédito: Marina México | Cortesía

Este decomiso no es un hecho aislado. Apenas dos días antes, las autoridades habían desmantelado un laboratorio clandestino en el mismo estado de Guerrero, donde se aseguraron 300 kilos de metanfetaminas.

Además, hace menos de tres semanas, la misma región fue escenario de la interceptación de un semisumergible que transportaba casi cuatro toneladas de cocaína, lo que demuestra la sofisticación de los métodos de transporte actuales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante los primeros meses del actual gobierno federal se han asegurado más de 60 toneladas de droga en operaciones realizadas en mares mexicanos.

El funcionario indicó que las acciones coordinadas entre la Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República continuarán con el objetivo de frenar las rutas utilizadas por el narcotráfico y reforzar la seguridad en las zonas marítimas del país.

Sigue leyendo: