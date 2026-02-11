Marina en México repele ataque armado y captura a 9 presuntos delincuentes en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) fueron atacados a balazos mientras realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario federal, la agresión ocurrió cuando personal naval llevaba a cabo recorridos preventivos como parte de las acciones para inhibir delitos en la región. Presuntos integrantes de la delincuencia organizada abrieron fuego contra los marinos, quienes repelieron el ataque, lo que desató un enfrentamiento armado.

Como resultado del operativo, nueve personas fueron detenidas y uno de los presuntos agresores perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los implicados.

Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras repeler la agresión en la comunidad de El… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 11, 2026

Aseguran arsenal y despliegan operativo especial

García Harfuch detalló que, tras controlar la situación, las fuerzas federales aseguraron un importante arsenal que incluía armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas y 89 artefactos explosivos. Además, fueron decomisados vehículos y diverso equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo armado.

El titular de la SSPC señaló que, luego de la agresión, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un dispositivo especial en la zona para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de la población.

Medios locales reportaron desde tempranas horas movimientos de fuerzas federales y el sobrevuelo de helicópteros en distintos puntos de Culiacán, lo que generó alerta entre habitantes. Más tarde, la autoridad confirmó que se trató de una respuesta a la agresión contra el personal naval.

Las acciones forman parte de los operativos federales que se mantienen en Sinaloa para combatir a grupos delictivos y reducir los índices de violencia en la entidad.

Sigue leyendo: