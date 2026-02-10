Homicidios en México caen 42% en primeros 16 meses del gobierno de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los homicidios dolosos en el país han disminuido 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, lo que representa 36 asesinatos menos cada día, según cifras preliminares del Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el promedio diario de víctimas pasó de 86.9 en septiembre de 2024 —último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador— a 50.9 en enero de 2026.

“Eso significa 36 homicidios diarios menos. Son 36 personas que dejaron de perder la vida todos los días”, subrayó Sheinbaum al atribuir la reducción a la Estrategia Nacional de Seguridad y al trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detalló que enero de 2026 se perfila como el mes con menor incidencia de homicidios en la última década, al comparar los registros desde 2016. Además, señaló que 26 de las 32 entidades federativas reportan disminuciones en este delito. No obstante, siete estados concentran el 50.6% de los asesinatos registrados en lo que va del año: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

Golpes al crimen organizado y caso de mineros en Sinaloa

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en los primeros 16 meses del actual gobierno se han detenido a 43,439 personas por delitos de alto impacto. Asimismo, se han asegurado 22,832 armas de fuego, más de 327 toneladas de droga —incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo— y se han desmantelado 2,028 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

Entre las detenciones relevantes mencionó la de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como líder de una célula criminal vinculada al homicidio de un dirigente limonero en Michoacán. También destacó la desarticulación de “Los Salazar”, grupo dedicado al reclutamiento de personas para el cártel de los Beltrán Leyva en varios estados.

En cuanto a otros delitos de alto impacto, el gobierno reportó reducciones entre enero de 2025 y enero de 2026 en feminicidio (-12.7%), secuestro (-50%), robo con violencia (-24.6%) y extorsión (-30.3%). La única excepción fue el robo a casa habitación, que registró un aumento de 2.6%.

Durante la misma conferencia, García Harfuch se refirió al caso de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa, de los cuales cinco fueron hallados sin vida en una fosa clandestina.

De acuerdo con las primeras declaraciones de cuatro detenidos, presuntamente integrantes de la facción de “Los Chapitos”, las víctimas habrían sido “confundidas” con miembros de un grupo rival conocido como “Los Mayos”.

La Fiscalía General de la República confirmó la identificación de cinco cuerpos, mientras otros cinco permanecen en proceso forense. Las autoridades aseguraron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024 tras un sexenio que acumuló más de 196,000 asesinatos, según datos oficiales. A poco más de un año de gobierno, la mandataria sostiene que las cifras actuales muestran una tendencia sostenida a la baja, aunque reconoce que persisten focos rojos en varias regiones del país.

“El compromiso es seguir trabajando todos los días por la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, afirmó.

