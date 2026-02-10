Sheinbaum pide investigar a todos los candidatos que se presenten a las elecciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a investigar a todos los candidatos y candidatas que participen en los procesos electorales del país, sin distinción de partidos, y a reforzar la fiscalización de los recursos utilizados en campañas, tras la reciente detención del alcalde del municipio de Tequila, en Jalisco, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que es indispensable cerrar cualquier espacio a la infiltración del narcotráfico y la corrupción en la vida política del país. “Tiene que haber una revisión”, afirmó, al señalar que esta medida debe incluir tanto el origen y destino del dinero de campaña como los antecedentes de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben realizarse de manera coordinada entre las distintas entidades del Gobierno federal, con el fin de prevenir casos como el del edil de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y presuntos vínculos criminales. “Tiene que haber una investigación para evitar que situaciones así se repitan”, remarcó.

Detención en Tequila y ofensiva federal

El posicionamiento de la presidenta se da luego de que, la semana pasada, autoridades federales detuvieran al alcalde de Tequila, afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con tres funcionarios municipales. Las aprehensiones derivaron de denuncias ciudadanas y empresariales que alertaban sobre presuntas extorsiones y otros delitos cometidos desde el Ayuntamiento.

Sheinbaum defendió la actuación de las autoridades y rechazó que se trate de una persecución política. Aseguró que la investigación responde al cúmulo de quejas formales presentadas por la ciudadanía. “Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es una investigación particular contra algún servidor público”, puntualizó.

De acuerdo con información oficial, las indagatorias señalan que el alcalde encabezaba una red de corrupción dentro del gobierno municipal, mediante la cual servidores públicos habrían extorsionado a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos.

Pese a que pidió votar por el alcalde de Tequila Diego Rivera, ahora Sheinbaum pide que se investigue antes a candidatos y de dónde sale el dinero. pic.twitter.com/GGTOYW6zM4 — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) February 9, 2026

La detención forma parte de la llamada Operación Enjambre, una estrategia federal enfocada en combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, especialmente en regiones con actividad económica estratégica. En este caso, la industria tequilera, uno de los sectores más emblemáticos de Jalisco, habría sido blanco de estas prácticas ilícitas.

Tequila, municipio de más de 40,000 habitantes ubicado a unos 65 kilómetros de Guadalajara, se ha convertido en un punto clave de esta ofensiva, que el Gobierno federal busca extender para fortalecer la transparencia y la legalidad en los procesos electorales y en la administración pública local.

Sigue leyendo: