Quiénes son los alcaldes que México ha capturado como parte de la Operación Enjambre

La Operación Enjambre es una estrategia federal de seguridad diseñada para desarticular redes de corrupción y vínculos criminales incrustados en gobiernos municipales, principalmente en zonas con alta actividad económica o relevancia estratégica.

El operativo se apoya en investigaciones, denuncias ciudadanas y la ejecución simultánea de órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos presuntamente ligados a delitos como extorsión, secuestro y homicidio. En estas acciones participan fuerzas federales y fiscalías estatales, con el objetivo de debilitar estructuras delictivas que operan desde el poder local.

La relevancia nacional de la Operación Enjambre se intensificó tras la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro. El arresto se realizó como parte de un operativo conjunto encabezado por autoridades federales y estatales, y derivó también en la captura de otros tres funcionarios del ayuntamiento.

De acuerdo con autoridades federales, los cuatro funcionarios están señalados por presuntos actos de extorsión cometidos contra empresarios y comerciantes del municipio, en un esquema que habría operado de manera sistemática desde el gobierno local.

Los otros tres alcaldes arrestados

En el Estado de México, la Operación Enjambre permitió la detención de María del Rosario Matías, expresidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, quien fue capturada en Metepec tras permanecer prófuga durante varias semanas.

La exalcaldesa enfrenta cargos por extorsión y es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana, con la que, según las investigaciones, habría pactado apoyo financiero a cambio de permitir actividades ilícitas en el municipio.

De acuerdo con el semanario Proceso, la exfuncionaria habría contraído una deuda millonaria con el grupo criminal para financiar su campaña electoral y, ya en el cargo, habría facilitado extorsiones, secuestros y despojos de propiedades. Actualmente permanece recluida en el penal de Almoloya de Juárez, donde enfrenta diversos procesos judiciales.

El mismo municipio volvió a acaparar atención nacional con la captura de Pedro Luis Hernández de Paz, esposo de María del Rosario y expresidente municipal electo, quien logró evadir su detención incluso después de rendir protesta en diciembre pasado. El exalcalde fue finalmente localizado en Valle de Bravo, donde fue arrestado por secuestro y extorsión.

De acuerdo con el diario El Financiero, su captura cerró un episodio que exhibió la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales, luego de que al menos 16 personas fueran detenidas por presuntamente ayudarlo a escapar durante su toma de protesta, en un operativo que incluso contó con presencia de fuerzas federales.

En el municipio de Amanalco, María Elena Martínez Robles, alcaldesa en funciones, fue vinculada a proceso por homicidio calificado tras ser señalada como presunta autora intelectual del asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer en 2023.

El juez encargado del caso la sentenció a 70 años de prisión. En el mismo operativo fue detenido el director de Seguridad Pública del municipio, acusado de secuestro con fines de robo, lo que reforzó las investigaciones sobre la presunta colusión entre autoridades locales y actividades criminales.

