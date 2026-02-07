Alcalde de Jalisco detenido secuestró a candidatos en 2021 para asegurar su victoria

La Fiscalía General de la República acusa al alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, de haber ordenado el secuestro de dos candidatos del partido Morena para forzarlos a abandonar la contienda por la presidencia municipal durante el proceso electoral de 2021, según consta en la investigación federal que derivó en su arresto.

De acuerdo con el expediente, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez fueron secuestrados por un grupo armado presuntamente encabezado por Rivera Navarro, con el objetivo de obligarlos a firmar su renuncia como aspirantes al cargo.

Ambos habrían sido golpeados y mantenidos en cautiverio hasta aceptar las condiciones impuestas, tras lo cual presentaron formalmente su renuncia ante el Instituto Electoral de Jalisco en marzo de ese año, una vez recuperada su libertad.

Información contenida en la orden de aprehensión, a la que tuvo acceso el diario Reforma, señala que el secuestro de los candidatos formó parte de una estrategia para asegurar el control político del municipio.

▶️ Detienen al alcalde de Tequila y tres funcionarios por presuntos vínculos con el CJNG; acorde con las indagatorias, el edil podría estar relacionado con un esquema de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en el estado.



📺 #MILENIO21h con @elisaalanis pic.twitter.com/QjYyms3NK6 — Milenio (@Milenio) February 6, 2026

La denuncia refiere que Rivera Navarro actuó con apoyo de colaboradores cercanos y bajo la protección de un grupo armado que operaba en casas de seguridad utilizadas también para retener a otras víctimas.

El expediente federal consultado por el diario El Universal establece que Rivera Navarro habría pactado previamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación su llegada a la presidencia municipal de Tequila, acuerdo que, según la FGR, le permitió operar una estructura criminal desde el ayuntamiento.

En ese esquema, el secuestro de adversarios políticos era utilizado como método para eliminar competencia electoral y consolidar el poder local.

La investigación concluye que el caso de Cordero García y García Gutiérrez no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica en la que el servicio público fue presuntamente utilizado para fines delictivos.

Para la Fiscalía, el secuestro de los aspirantes de Morena representó un punto clave en la toma del control político del municipio durante el proceso electoral de 2021.

Sigue leyendo:

– Así amenazaba a comerciantes y empresarios el alcalde de Jalisco arrestado por extorsión.

– Operación Enjambre: Autoridades mexicanas arrestan a 7 funcionarios ligados al narco.