Operación Enjambre: Detienen a alcalde de Jalisco y 3 funcionarios más por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto con otros 3 funcionarios de su gobierno como parte de la Operación Enjambre.

Así lo dio a conocer esta mañana el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en redes sociales.

Detalló que la captura se derivó de varias denuncias ciudadanas, y el operativo, en el que participaron militares y elementos federales, forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Junto con Rivera Navarro fueron detenidos tres funcionarios del mismo municipio: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Aunque García Harfuch no especificó en su mensaje los delitos por los que fueron arrestados, un comunicado emitido más tarde por la dependencia que dirige señala que el alcalde es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras de Jalisco, además de vinculársele a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el documento, las autoridades afirmaron tener conocimiento de que el funcionario es responsable de liderar una “red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento”, mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También llevaban a cabo desvío de recursos públicos.

Información en desarrollo…