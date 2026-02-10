México confirma que cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina

Autoridades mexicanas confirmaron que cinco de los 10 mineros que fueron secuestrados en Sinaloa el pasado 23 de enero, fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina.

“La Fiscalía General de la República identificó ya a cinco de las diez personas privadas de la libertad”, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México, García Harfuch precisó que de acuerdo a las primeras investigaciones los mineros habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’ y asesinados por integrantes de ´Los Chapitos´, de los cuales 4 de estos últimos se encuentra detenidos.

“De acuerdo con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas (de los Chapitos) presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. Lo que mencionan es que fueron confundidos (…) con integrantes de un grupo antagónico”, señaló.

“Como sabemos la lucha entre ellos es entre “Mayos” y “Chapos”, entonces estos sujetos, estos detenidos son de la célula de “Los Chapitos”, dijo Harfuch.

Tras ser cuestionado sobre si existía alguna denuncia por extorsión por parte de la empresa canadiense Viszla Silver, de la que eran trabajadores los mineros, García Harfuch señaló que no había ningún reporte de ese tipo.

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la aseveración de Harfuch de que hasta el momento no existe alguna denuncia de extorsión por parte de la minera canadiense hacia los mineros.

“No había, digamos, ninguna denuncia en particular sobre que hubiera extorsión, pero de todas maneras es importante estar en contacto con las distintas empresas mineras de nuestro país”, mencionó la mandataria mexicana.

Fue la mañana del 23 de enero de 2026 que se reportó que 10 mineros habrían sido privados de su libertad por un comando armado, esto según testimonios de familiares de los desaparecidos.

En tanto la Fiscalía General de la República de México confirmó ayer lunes el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, mismos que serán trasladados a los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.