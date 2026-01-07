Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ante los conflictos internacionales la Organización de las Naciones Unidas tiene que fortalecerse para que represente un espacio de coordinación multilateral.

“Tiene que fortalecerse. Estos, particularmente Naciones Unidas, la OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse, tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral”, dijo.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la mandataria mexicana criticó que se imponga “la ley de la fuerza”.

“Y también de que en situaciones que están pues no puede ser la ley de la fuerza, de quien tenga un ejército más grande o la economía mayor. Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal y la verdad es que la ONU en los últimos años ha perdido mucha fuerza y se ha perdido también mucha burocracia”, argumentó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Desde Palacio Nacional en Ciudad de México, la mandataria mexicana reiteró que su gobierno seguirá con la cooperación con Estados Unidos sin subordinación, además de insistir en que México no permitirá que entren fuerzas armadas estadounidenses entren a territorio mexicano para combatir a narcotraficantes.

“Vamos a seguir como hasta ahora, en la coordinación y la cooperación…Tenemos muy claro, somos socios, él (Donald Trump) nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército y le hemos dicho que no”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum