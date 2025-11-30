AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este domingo en un mensaje en redes sociales para presentar y promocionar su libro que lleva por nombre ‘Grandeza’.

Durante el video que fue grabado en su rancho La Chingada, ubicado en el estado de Tabasco, el exmandatario mexicano advirtió que habría sólo tres razones, en caso de ser necesario, que lo llevarían a salir de su autoexilio y acudir a las calles: si hubiera un atentado contra la democracia; para defender a Sheinbaum si hubiera intentos de golpes de estado, y para defender la soberanía de México.

“Saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de estado, si la acosan salgo, entonces sí. No creo que pase pero de todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias si podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero”, advirtió.

Amigas y amigos:



Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

Tras mostrar en cámara su nuevo libro, López Obrador dijo que optó por abandonar la esfera pública para no sentirse “insustituible”.

“No es una simulación, estoy jubilado… Ahora no estoy en la práctica, estoy en la teoría (de la política) fundamentando lo que hicimos”, afirmó.

El exmandatario mexicano dijo que en este primero de dos libros tras su retiro, se habla de la grandeza que tenía México antes de la conquista española. En tanto en el segundo libro, que llevará por nombre ‘Gloria’, se publicará el próximo año y se enfocará en relatar la “fecunda historia política” de su movimiento.

“Para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas de dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia”, aseguró.

Al asegurar que vive solo en su rancho y que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a veces lo visita porque ella sigue en la Ciudad de México para estar al pendiente de su hijo Jesús Ernesto, de 18 años, López Obrador dijo que decidió presentar su libro vía redes sociales y no en una plaza pública porque “no hay que hacerle sombra a la presidenta” Sheinbaum.

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos unidos“, expresó el exmandatario, y pidió apoyar a Sheinbaum “porque todavía es temporada de zopilotes, buitres y halcones”, expuso.

