Sheinbaum presenta denuncia tras ser acosada durante un recorrido a pie en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México tras el acoso que sufrió por parte de un hombre durante un recorrido que realizaba a pie por las calles de la capital del país.

“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, lo vivimos las mujeres en nuestro país, lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante como joven, es un delito en la Ciudad de México, no en todos los estados es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí”, dijo.

“Presenté una denuncia, es una querella, que mando por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella sin privilegios de poder firmarla ante el Ministerio Público porque no podemos dejarlo pasar, es un tema de dignidad de las mujeres, y de reconocimiento de nuestros derechos, publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con esto, es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas, y particularmente de las jóvenes que muchas veces viven esto en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades de otros lugares de nuestro país”, argumentó.

Fue ayer martes 4 de noviembre que la mandataria fue acosada por un hombre, en aparente estado de ebriedad, quien intentó abrazarla y besarla de manera inapropiada cuando se dirigía a pie rumbo al edificio de la Secretaría de Educación Pública para estar presente en la reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, vivo este episodio de acoso, en el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de realmente lo que ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente sí sentí obviamente la cercanía de este personaje, estaba totalmente alcoholizado, no se si drogado”, narró la presidenta.

La mandataria mexicana aseguró que la persona que la acosó, mismo que ya se encuentra detenido, ya había acosado a otras mujeres en la misma zona donde ocurrió el incidente.

“Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle entonces está detenido esta persona, y es algo que no debe ocurrir en nuestro país, no lo digo como presidenta sino como mujer y en la representación de las mujeres mexicanas no debe ocurrir”, comentó.

“Mi reflexión es que si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condiciones se quedan las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las mujeres jóvenes en nuestro país, entonces en la Fiscalía de la Ciudad de México, que es un delito del fuero común, presenté denuncia”, reflexionó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó a su gabinete a revisar que el delito de acoso se aplique en todos los estados del país, además de adelantar que se realizará en breve una campaña de difusión a favor del respeto hacia las mujeres.

“Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio, la única manera es bajo la aprobación de la mujer”, señaló.

“Le pedí a Citlalli primero que revisemos si es delito pena en todos los estados porque debe ser delito penal, sancionable, y segundo una campaña, vamos a hacer una campaña no relacionada a la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas, tiene que haber respeto por la mujer en todos los sentidos y el acoso es un delito”, adelantó.

La jefa del ejecutivo mexicano manifestó que algunos medios de comunicación utilizaron la imagen del acoso de manera inapropiada por lo que pidió una disculpa.

“También el uso de la imagen, que también es un delito y aprovecho para decir porque hay cosas que tienen límite, y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma, me parece un asunto de revictimización más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, de pura propaganda, más allá de eso, el poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites, es un asunto de calidad humana”, manifestó.

“Está fuera de toda ética, de toda moralidad, pero además si uno lo cataloga puede incluso entrar en la ley Olimpia, o la revictimización, lo tenemos qué decir, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico pero hay límites para todo, hay que decirlo, denunciarlo y si estaría esperando yo al menos recibir una disculpa del periódico a mi persona, porque no solo es por mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país, entonces no puede pasar como algo menor”, comentó.

Sheinbaum Pardo aseguró que pese al incidente de este martes, mantendrá sus actividades públicas de manera normal sin solicitar reforzamiento en la seguridad.

“Sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso, nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos, nosotros no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, eso y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando pero tenemos que estar cerca de la gente, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo reconocido, si hay algún riesgo obviamente no lo informa el gabinete de seguridad pero no hay ningún riesgo contra nosotros entonces vamos a seguir como hasta hoy”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Sicarios matan a alcalde de Uruapan durante evento público en el estado mexicano de Michoacán

· Gobierno de Trump analiza posible misión militar en México contra los cárteles

· Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México