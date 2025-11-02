Sicarios matan a alcalde de Uruapan durante evento público en el estado mexicano de Michoacán

Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como alcalde del municipio de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, fue asesinado a balazos la noche de ayer sábado mientras se encontraba presente en el Festival de Velas por el tradicional Día de Muertos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Manzo Rodríguez fue atacado en la plaza principal de Uruapan, conocida como la Pérgola Municipal, donde convivía con cientos de personas, entre ellos familiares y niños.

En el ataque el funcionario mexicano recibió al menos siete balazos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida.

“Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, informó el Gabinete de Seguridad de México tras el ataque.

Carlos Manzo Rodríguez pidió a la presidenta de México reforzar la seguridad en Uruapan, Michoacán. Crédito: Agencia Reforma

Las autoridades también informaron que el agresor fue abatido por elementos de seguridad, mientras que dos personas más fueron detenidas.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sicarios matan alcalde de Uruapan (centro) durante evento público. Crédito: Agencia Reforma

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024 y durante su gobierno, en reiteradas ocasiones, alzó la voz para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía estatal se estima que en Uruapan, Michoacán, operan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

Con información de EFE y la Agencia Reforma.

