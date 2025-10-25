Funcionaria mexicana presentó su renuncia tras ser vinculada al CJNG

Anallely López Hernández presentó su renuncia voluntaria como delegada de la Secretaría de Bienestar en Puebla, tras las acusaciones públicas que la vinculaban con Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido en Jalisco, quién se desempeñaba como secretario general del Frente de Transporte de Carga de la organización sindical Confederación de Trabajadores de México (CTM).

La Secretaría de Bienestar informó mediante un comunicado la “separación voluntaria” de López Hernández, quien estaba asignada a la microrregión 8. El documento señala que la renuncia fue por “decisión personal” y reafirma el compromiso de la dependencia con los principios de “transparencia, honestidad y servicio al pueblo”.

La crisis para la funcionaria estalló la semana pasada, cuando se reveló que Anallely se encontraba en el mismo domicilio de Guadalajara, Jalisco, donde fue detenido Ramírez, por los delitos de extorsión y venta de droga en Puebla y Jalisco para el CJNG. En el operativo, las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, cartuchos y más de un kilogramo de metanfetamina, según informó el semanario Proceso.

Aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desmintió en su momento la detención de la delegada, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron la presencia de López Hernández en el lugar, junto con otras cuatro mujeres y un bebé, al momento del cateo.

Inexplicable vida lujosa

La controversia se avivó con la evidencia pública en las redes sociales de la exfuncionaria. En su cuenta de Instagram, López Hernández exhibía una vida de lujos que contrastaba radicalmente con su salario oficial de 19,444 pesos mensuales, equivalentes a unos 1,055 dólares.

Entre sus publicaciones destacaban viajes en helicóptero privado sobre Los Ángeles, estancias en Colombia, bolsos lujosos valuados en hasta 40,000 pesos y, sobre todo, una camioneta con un valor superior al millón de pesos, que presuntamente le fue regalada por el propio Nazario, con quién presuntamente habría estado vinculada sentimentalmente, publicó el sitio Latin Us.

Ante los señalamientos, López declaró a los medios que su trato con el detenido era “únicamente relacionado con temas de gestión y trabajo comunitario”. Atribuyó algunos de sus lujos a su emprendimiento como empresaria de una boutique, según detalló el diario El Sol de Puebla.

