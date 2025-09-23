Quién es Gabriela Ortega, la alcaldesa mexicana encontrada en un narco rancho ligado a Caro Quintero

En medio de la polémica e investigaciones que rodean a funcionarios públicos y militantes de Morena, el partido político mexicano gobernante, por presuntos nexos con el crimen organizado, Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz, fue localizada en medio de un operativo federal realizado en un rancho presuntamente vinculado a familiares de Rafael Caro Quintero.

Aunque versiones preliminares indicaron que fue retenida por autoridades durante la operación, la funcionaria negó haber sido arrestada o detenida por estar en el sitio vinculado a uno de los narcotraficantes más conocidos de México, quien enfrenta a la justicia estadounidense.

El pasado jueves, la Secretaría de Marina, en coordinación con fuerzas estatales, realizó un cateo en un rancho conocido como “Los Quintero”, en el municipio de Vega de Alatorre. El inmueble está vinculado a José Gil Quintero, señalado como sobrino de Caro Quintero.

El operativo tenía como objetivo localizar al empresario maderero Neftalí González López —desaparecido desde julio—, pero versiones oficiales reportaron la presencia de Ortega Molina en el lugar.

Según algunas fuentes, la alcaldesa habría permanecido dentro del rancho durante al menos ocho horas mientras se ejecutaba el cateo. No obstante, no se ha informado de una detención formal ni de una imputación legal en su contra.

El lunes, Ortega Molina publicó en redes sociales un mensaje en el que negó haber sido detenida o retenida por fuerzas federales. “Todas las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana están fuera de la realidad”, escribió en su cuenta de Facebook, en la que también compartió mensajes religiosos y recibió muestras de apoyo de sus simpatizantes.

La funcionaria señaló que estuvo internada por motivos médicos el fin de semana del operativo y aseguró contar con documentación para comprobarlo. Esta versión fue respaldada por el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, quien informó que Ortega Molina acudió a sus oficinas para aclarar los hechos y mostrar evidencia de su situación médica.

Posible vínculo con empresario desaparecido

El operativo en el rancho Los Quintero está vinculado con la búsqueda de Neftalí González López, empresario originario de Juchique de Ferrer, quien fue visto por última vez en julio.

Medios locales han señalado una presunta relación sentimental entre el empresario desaparecido y la alcaldesa, así como una posterior cercanía entre Ortega Molina y José Gil Quintero. Estos señalamientos no han sido confirmados por autoridades.

Ortega Molina, representante del partido Morena, fue electa para el periodo 2022-2025 como presidenta municipal de Colipa, un municipio ubicado en la región costera central del estado. Desde el inicio de su administración, ha centrado sus esfuerzos en proyectos de infraestructura básica, servicios públicos y fortalecimiento comunitario.

La alcaldesa ha sido reconocida a nivel local por organizar actividades sociales y culturales con enfoque comunitario, especialmente en fechas conmemorativas y festividades tradicionales.

