EE.UU. retiró visa a exalcaldesa mexicana y a su esposo, jefe de la policía de Coahuila

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos habría revocado la Visa de Sonia Villarreal Pérez, actual Subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila, exalcaldesa de Piedras Negras, y Secretaria de Seguridad Pública en el sexenio anterior, y a su esposo, Jorge Miguel Baras, jefe de la Policía Estatal.

De acuerdo con medios locales en Texas, los hechos ocurrieron cuando la funcionaria estatal cruzaba por el Puente Internacional Piedras Negras-Eagle Pass, con su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, comandante regional de la Policía Estatal de Coahuila.

“Cuando la pareja intentaba entrar a Estados Unidos, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza les notificaron sobre la revocación de sus visas y los retornaron hacia México sin darles una razón oficial”, reporta un medio local en Eagle Pass.

#ULTIMAHORA A Sonia Villarreal Pérez, actual Subsecretaria de Gobierno para la Región Norte de Coahuila y ex alcaldesa de Piedras Negras, le revocaron su visa de turista estadounidense (junto con la de su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, comandante regional de la Policía. pic.twitter.com/l7B3mMvNVS — Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNews) August 23, 2025

De acuerdo con versiones en redes sociales, la funcionaria estatal está en estado avanzado de embarazo y los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza tomaron como si quisiera dar a luz en Estados Unidos, una violación a los términos de la Visa.

La revocación de la Visa a la pareja mexicana también podría formar parte de la práctica reciente de parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, que han retirado visas a funcionarios mexicanos, incluidos exgobernadores y alcaldes.

Sonia Villarreal era Secretaria de Seguridad Pública en Coahuila y su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, alias “El Hummer”, fue miembro del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATES, de la Policía Estatal, una agrupación muy cuestionada en la frontera norte de Coahuila, con acusaciones de desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales.

