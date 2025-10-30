Un hombre reportado como desaparecido sale en un video reconociendo que trabaja para el CJNG

En un video que comenzó a circular en redes sociales y chats de mensajería, un hombre que fue reportado como desaparecido el 11 de septiembre reconoce trabajar para un grupo de la delincuencia organizada, particularmente para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la grabación, Eduardo González Bautista, quien aparenta estar leyendo lo que dice ante la cámara, muestra una postura corporal poco cómoda, asegura que recibe supuesto apoyo de la Policía del Estado y de autoridades municipales.

“Soy del grupo de ‘Las Cuatro Letras’, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mi patrón ahora es ‘El Fresa’ o alias ‘El 18′”, expresa mientras hace una pausa y asiente para que pongan el texto que debe leer.

“Yo soy de los que trabajo aquí en Villa Hidalgo y mi función es vender droga. La que se encarga de mí, de entregarme la droga, se llama Yazmín. Ella viene y me trae el material a mí y a nuestros compañeros”.

En el video de 1:18 minutos sostiene que los policías estatales les dan protección. Crédito: Agencia Reforma

En el video de 1:18 minutos, al que tuvo acceso el diario Reforma, sostiene que los policías estatales les dan protección. Cuando lo detienen, afirma, los oficiales le toman una foto que le mandan a alguien y después lo dejan ir, y que lo mismo pasa con los policías municipales de Villa Hidalgo y de Teocaltiche.

González Bautista, de 35 años, desapareció el 22 de agosto en el Municipio de Ocotlán, de donde es originario. El 11 de septiembre la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco publicó una ficha con sus datos. Los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco también han pedido apoyo para encontrarlo, a través de redes sociales.

Autoridades responden sobre el video

Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) sostuvo que los señalamientos hechos ahí son falsos.

“Cada vez que desplegamos operativos y realizamos detenciones, aseguramientos de predios, de vehículos o de armamento en esos municipios en particular, hay una reacción por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes intentan descalificar las acciones policiales que realizamos con la Fuerza Interinstitucional Regional (FIR) junto a Defensa, Guardia Nacional y las Comisarías municipales en el Operativo Altos Norte”, respondió la dependencia.

“Vamos a continuar con los operativos de la FIR, mantendremos un despliegue permanente y seguiremos con la obtención de resultados en la prevención y combate a los delitos de alto impacto en esa y el resto de las regiones de Jalisco”.

Las Comisarías de Villa Hidalgo y Teocaltiche fueron intervenidas por autoridades estatales y federales del 19 de febrero al 27 de mayo.

Desde entonces, las corporaciones han reportado el decomiso de armas, vehículos, equipo de videovigilancia y fincas relacionadas con actividades criminales. El 15 de octubre, por ejemplo, la Guardia Nacional decomisó una camioneta, 2 fusiles, 259 cartuchos y 2 chalecos balísticos en Villa Hidalgo.

