AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para dirigirse al presidente estadounidense, Donald Trump, condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el “secuestro” de su presidente, Nicolás Maduro, así como criticar que Washington actúe como una “tiranía mundial”.

Al mismo tiempo, en una publicación en X, López Obrador expresó su “apoyo incondicional” a la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien horas antes informó que otros países han buscado a su Gobierno para emitir un pronunciamiento regional conjunto sobre el caso.

AMLO dice que mantiene su respaldo a Claudia Sheinbaum tras captura de Nicolás Maduro. Crédito: Fernando Llano | AP

El exmandatario y fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de donde emanó Sheinbaum, afirmó que, aunque está “retirado de la política”, sus convicciones “libertarias” le impiden “callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela”.

López Obrador, y sostuvo que ni “(Simón) Bolívar ni (Abraham) Lincoln” aceptarían que Washington actúe “como una tiranía mundial”.

El exmandatario dirigió además un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, al que exhortó a evitar la “autocomplacencia” y a no escuchar “el canto de las sirenas”.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”, escribió, y advirtió que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”.

López Obrador retomó también una de las frases más citadas de Benito Juárez —“el respeto al derecho ajeno es la paz”— y concluyó: “Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano”.

En este sentido, refrendó su apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y cerró su mensaje con una posdata al presidente estadounidense: “Por ahora no le mando un abrazo”.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

La reacción del exgobernante se suma a la postura expresada este sábado por Sheinbaum, quien señaló que mandatarios de otros países han buscado a México tras la intervención en Venezuela y anticipó un comunicado regional conjunto, sin detallar qué naciones lo integrarían.

“Es muy importante para América Latina mantenernos juntos”, dijo.

Sheinbaum reiteró que México ya fijó posición con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que su Gobierno se guía por los principios constitucionales de política exterior, en particular la no intervención y la solución pacífica de controversias, además de citar la Carta de la ONU para insistir en que “condenamos esta intervención en Venezuela”.

Sobre el vínculo con Washington, descartó “por lo pronto” una llamada con Trump y sostuvo que la relación bilateral se mantiene por la vía institucional mediante la Cancillería.

Esta es la segunda reaparición del expresidente López Obrador desde la investidura de Sheinbaum el 1 de octubre de 2024, luego de presentar su más reciente libro ‘Grandeza’. EFE

