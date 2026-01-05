Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el posicionamiento de México de rechazar la intervención de asuntos internos de otros países, luego de que Estados Unidos realizó la captura de Nicolas Maduro y su esposa en Venezuela.

“México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención de los asuntos internos de otros países”, dijo.

“Para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones”, sostuvo.

En su conferencia mañanera la mandataria mexicana afirmó que la posición de México está consagrada en su Constitución y en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

“Nuestra posición está claramente consagrada en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación”, aseguró.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reafirma la posición del país frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela: México rechaza de manera categórica la injerencia en asuntos internos de otras naciones.



Defendemos la relación entre Estados basada en el… pic.twitter.com/0bKQQnRCbW — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 5, 2026

Desde Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mexicano manifestó que “solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, y advirtió que “la acción unilateral, la invasión no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI”.

“La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación educación y bienestar social”, argumentó.

Sobre la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos, Sheinbaum Pardo aseguró que su país estableció un entendimiento basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Además recordó que México coopera con el gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico “incluso por razones humanitarias”, pero insistió en que la violencia en el país tiene entre sus causas “la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

Fue el pasado 3 de enero que el gobierno de Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas, Venezuela, para capturar y llevar a juicio por narcotráfico a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sigue leyendo:

· México condena intervención militar en Venezuela y llama a la ONU a actuar

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum