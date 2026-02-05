“México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, dice Sheinbaum durante aniversario de la Constitución mexicana

Al conmemorar el 109 Aniversario de la Constitución mexicana de 1917, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su país no se doblega, no se arrodilla y no se vende.

“Con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917, que viva el pueblo de México, que viva México!! ”, dijo.

Desde el estado de Querétaro, la mandataria mexicana señaló en su discurso que México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie.

“México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y México nunca entregará sus recursos naturales”, afirmó.

109 Aniversario de la Constitución de 1917. Querétaro, Querétaro https://t.co/NLm4i6lwMZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 5, 2026

Ante la presencia de miembros de su gabinete e invitados especiales, la titular del ejecutivo mexicano resaltó la grandeza del pueblo de México y leyó el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar en claro que México goza de soberanía y es libre de injerencias extranjeras.

“Quiero leerlo para que quede claro, hoy el artículo 40 dice: ‘El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo´”, leyó Sheinbaum.

Un día antes de viajar al estado mexicano de Querétaro, Sheinbaum Pardo informó que este 5 de febrero de 2026 se cancelaría la conferencia mañanera para poder asistir a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917.

