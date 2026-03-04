Autoridades decomisaron más de 100,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa

El gobierno de México incautó más de 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa, una región que se ha visto sacudida por la violencia ligada al crimen organizado.

Fueron alrededor de 104,000 pastillas de fentanilo las que se decomisaron durante operativos desplegados en la ciudad de Culiacán, informaron autoridades.

Por medio de un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, se detalló que elementos de seguridad recorrían la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando vieron a una persona en motocicleta que, al ver a los agentes, huyó de ellos y abandonó en el lugar la unidad.

Al realizar una inspección a la motocicleta, los oficiales hallaron aproximadamente 104,000 pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila sujeta al vehículo.

En imágenes difundidas por las autoridades, se puede apreciar una bolsa llena de pastillas.

Cabe destacar que, en estos operativos, participan la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia nacional (GN).

México ha aumentado las incautaciones y detenciones de criminales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para que frene el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos.

