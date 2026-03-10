Hallan muerto en Chiapas al sacerdote Juan Manuel Zavala tras desaparición

El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado muerto este lunes en el estado de Chiapas, después de haber sido reportado como desaparecido el domingo 8 de marzo, informó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, que expresó su pesar por el fallecimiento de quien se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, ubicada en la ciudad de Ocotepec.

Según las autoridades locales, el cuerpo de Zavala Madrigal fue hallado en las cercanías del Centro Ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla, al sur del estado. La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) indicó que ha comenzado una investigación formal para esclarecer las circunstancias de su muerte. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento no se ha revelado la causa exacta de su fallecimiento.

Desaparición del sacerdtoe Juan Manuel Zavala

El sacerdote había sido reportado como desaparecido el domingo 8 de marzo, lo que generó la inmediata movilización de las fuerzas de seguridad locales. El ayuntamiento de Ocotepec y las autoridades de Coapilla confirmaron que, desde la noche de ese mismo día, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó la intervención de la Fiscalía, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de ambos municipios.

Se buscaba dar con el paradero del sacerdote y garantizar su seguridad, pero el resultado fue el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Fiscalía abre investigación para esclarecer la muerte

La Fiscalía General del Estado también publicó en redes sociales que un grupo multidisciplinario está trabajando en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Según su comunicado, se prevé que en las próximas horas se den a conocer avances significativos sobre el caso, aunque aún no se ha determinado la causa de su muerte.

En octubre de 2024, el sacerdote Marcelo Pérez, conocido defensor de los derechos humanos, fue asesinado en Chiapas. La violencia contra los religiosos ha aumentado en los últimos años, reflejando una crisis de seguridad que afecta a varias regiones del país.

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lamentó el fallecimiento de Zavala Madrigal y extendió su solidaridad a la familia del sacerdote, así como a los fieles de su comunidad. Las autoridades siguen de cerca la investigación, esperando respuestas sobre las circunstancias de este trágico suceso.

