Cinco claves de la violencia machista en México: más del 70% de las mujeres afectadas

En México, donde en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente, miles se reúnen cada 8 de marzo para alzar la voz contra la violencia machista, que ha afectado a siete de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años o más.

Este Día Internacional de la Mujer, el segundo bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Gobierno afirma haber logrado una disminución de los feminicidios en los primeros meses de su mandato, aunque diversas organizaciones feministas ponen en duda esas cifras.

Cinco claves para entender la violencia machista en México:

Más del 70% de las mujeres han sufrido violencia



Siete de cada diez mujeres de 15 años o más han vivido al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida, lo que representa a más de 50 millones de personas en el país. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 del Inegi también registró un aumento de cuatro puntos respecto a 2016. Los tipos de violencia más comunes fueron:

Psicológica (51.6%)

Sexual (49.7%)

Física (34.7%)

Económica o patrimonial (27.4%)

La violencia machista también ha afectado a figuras públicas, como la presidenta Claudia Sheinbaum, quien denunció una agresión sexual en la calle en noviembre pasado.

Promedio diario de diez mujeres asesinadas

Las cifras oficiales indican que diez mujeres son asesinadas diariamente en México, una tendencia constante en la última década. En 2025, México registró 2,798 asesinatos de mujeres, de los cuales 725 se investigan como feminicidios y 2,073 como homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre 2018 y junio de 2025, fueron asesinadas 26,652 mujeres en el país, lo que equivale a un promedio de diez mujeres asesinadas al día, o una cada dos horas y media.

No todas las muertes se investigan como feminicidio

Aunque el feminicidio es la categoría legal que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, no todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidios.



De los 26,652 asesinatos de mujeres entre 2018 y 2025, solo 6,781 se investigaron como feminicidios, es decir, menos del 25% del total.

La “guerra de cifras” sobre la violencia

ONG’s han acusado al Gobierno de mantener una “guerra de cifras” y de haber fallado en investigar los crímenes con una perspectiva de género, crítica que también se dio durante el gobierno de AMLO.



El gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, afirma que los feminicidios han disminuido un 12% entre enero de 2025 y enero de 2026. Las cifras oficiales también indican una reducción en los homicidios dolosos, que han caído más de un 40% en los primeros 16 meses de su administración.



Sin embargo, un estudio de México Evalúa señaló que la violencia letal en México ha aumentado 68.2% entre 2015 y 2025 si se incluyen feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida.

Desapariciones y otras formas de violencia menos visibles

Las desapariciones en México también han aumentado en la última década, lo que podría reflejar una ocultación de crímenes cometidos por grupos delictivos.



Entre 2015 y 2025, las desapariciones aumentaron un 213%, lo que sugiere que parte de la violencia letal podría no estar disminuyendo, sino volviéndose menos visible.



Actualmente, más de 130,000 personas están desaparecidas en México, y un 25% de ellas son mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO).

