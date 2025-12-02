Hallan sin vida a una mujer que días antes presentó una denuncia contra su expareja en Tijuana

Tras casi un mes de búsqueda, el cuerpo de Fabiola Metzulebeth Cervantes Macías fue localizado en un predio de Tijuana luego de una llamada anónima que alertó al colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate.

La joven, madre de tres hijos, había sido reportada como desaparecida el 1 de noviembre y contaba con cuatro denuncias previas por violencia contra su expareja, Roberto Raúl Garvín Zapata, hoy vinculado a proceso por desaparición forzada.

El hallazgo se registró el pasado viernes en el rancho La Herradura, cerca de la zona de Villas del Campo. Integrantes del colectivo acudieron al sitio tras recibir un aviso anónimo y confirmaron que en el lugar se encontraba el cuerpo de una mujer con prendas coincidentes con la descripción de Fabiola: una sudadera aborregada café y blusa morada con franjas negras.

La familia identificó el cuerpo en el Servicio Médico Forense, donde se informó que presentaba un avanzado estado de descomposición.

La joven trabajaba en la maquiladora Boe Vision Electric Technology México S.A. de C.V., en Otay. Esa tarde tomó el transporte de personal y descendió en Villa del Campo, colonia donde vive su expareja y padre de su hija menor. Su teléfono celular registró su última ubicación en esa misma zona.

La familia de Fabiola Metzulebeth Cervantes Macías exige a las autoridades acelerar su búsqueda, luego de casi dos semanas sin conocer su paradero. Aunque el presunto agresor está detenido, sus familiares aseguran que las autoridades no les han dado información clara sobre los… pic.twitter.com/KmNGFtKzFF — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) November 14, 2025

El 4 de noviembre, mientras la familia multiplicaba los reportes de búsqueda, recibieron un mensaje desde el teléfono de Fabiola en el que supuestamente informaba que se iría a Estados Unidos y que no la buscaran. Su madre aseguró que el texto no coincide con la forma en que su hija se comunicaba.

Antecedentes de violencia ignorados

La directora operativa del Sindicato Unidos con México Moderno (Sucomm), Sol Merino, lamentó que autoridades estatales y municipales no ejecutaran a tiempo medidas de protección.

Señaló que Fabiola había advertido sobre agresiones, amenazas, irrupciones violentas y acoso por parte de Garvín Zapata, e incluso había denunciado que él la llevó a un predio baldío diciéndole “aquí te voy a enterrar”.

Según Merino, un documento presentado ante el Centro de Justicia para la Mujer habría desaparecido, pese a que el testimonio sigue registrado en el expediente del caso.

Garvín Zapata fue detenido a mediados de noviembre por otro delito y, posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por desaparición forzada cometida por particulares en relación con el caso de Fabiola.

Colectivos y familia exigen justicia

El colectivo Madres Hasta Encontrarte confirmó el hallazgo en redes sociales y expresó condolencias a la familia. Durante noviembre, buscadoras, familiares y organizaciones acompañaron la investigación e insistieron ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para acelerar su búsqueda.

Jair Wilson, hermano de Fabiola, mantuvo activa su ficha de búsqueda durante semanas y, tras conocerse la identidad del cuerpo, exigió justicia y calificó el caso como feminicidio.

Sigue leyendo:

– Video muestra a misterioso hombre con túnica negra que degolló a una joven en la Ciudad de México.

– El asesino de una mujer y sus 3 hijas en Sonora quería cobrar un seguro.