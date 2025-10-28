Video muestra a misterioso hombre con túnica negra que degolló a una joven en la Ciudad de México

Un atroz crimen captado en video ha conmocionado a la capital de México, pues una joven que paseaba a su perro fue asesinada por un hombre con túnica en plena calle.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga el feminicidio de Amanda Castro Rossab, la víctima del crimen ocurrido la noche del viernes 24 de octubre, alrededor de las 21:04 horas.

Videos de seguridad obtenidos por medios locales como el sitio La Silla Rota muestran que la joven se sentó en la esquina donde fue abordada por un hombre encapuchado.

El ataque en video

Las grabaciones muestran que Amanda conversó y caminó junto al sujeto durante unos 18 minutos antes de ser atacada, por lo que probablemente lo conocía.

El agresor la llevó hacia una jardinera donde las cámaras pierden visibilidad por el follaje. Ahí, según los reportes, la golpeó y finalmente le cortó el cuello con un cuchillo. Testigos indicaron que se escucharon gritos, pero ninguna patrulla acudió al lugar.

El 24 de octubre, Amanda Castro, de 22 años, salió de su casa en la colonia Vista Alegre, Cuauhtémoc, para pasear a su perro. Era la menor de tres hermanos y vivía con sus padres en la colonia Paulino Navarro.



A las 21:04 horas, cámaras de seguridad captaron a Amanda sentada en…

Tras el asesinato, el hombre caminó tranquilamente por la zona, aún con la túnica negra puesta. Fue captado cuando ingresó a una estación del Metro y ahí se perdió su rastro. Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicado oficial sobre el caso.

Amanda había sido reportada como desaparecida ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. El boletín fue eliminado posteriormente de redes sociales, sin que la institución aclarara públicamente que la joven había sido localizada sin vida.

El feminicidio de Amanda ocurre en una semana en la que se registraron dos casos de este tipo en la capital mexicana, pese a que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los feminicidios habían disminuido un 35% en septiembre, según su informe de seguridad.

Ni la jefa de Gobierno ni la alcaldesa de Cuauhtémoc han emitido declaraciones sobre el caso, aunque una de las promesas principales de la administración local es la protección a las mujeres.

Vecinos de la zona donde ocurrió el crimen señalaron la mala iluminación y denunciaron que ni las alarmas ni la vigilancia policial funcionaron para auxiliar a Amanda.

