Joven de Sonora es hallada muerta debajo de su cama, su pareja sentimental el principal sospechoso

El municipio de Cajeme se encuentra consternado tras el hallazgo del cuerpo de Angélica Lourdes, joven de 22 años reportada como desaparecida. Su cuerpo fue localizado dentro de un domicilio del fraccionamiento Las Haciendas, oculto debajo de una cama.

La familia, desesperada por no tener noticias de ella, inició una búsqueda exhaustiva desde el lunes. Fue hasta el día siguiente cuando un hermano de la joven ingresó al inmueble donde ella había sido vista por última vez y descubrió el cuerpo en condiciones que apuntan a un posible feminicidio.

El cuerpo de Angélica Lourdes fue encontrado debajo de su cama, estaba envuelto en sábanas y tenía signos de presunto estrangulamiento.

La familia reportó su desaparición tras perder contacto con ella

Angélica Lourdes fue vista por última vez el domingo por la noche. Su madre intentó comunicarse con ella y con la persona que la acompañaba, pero no obtuvo respuestas claras. Preocupados por su silencio, los familiares denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).



Los primeros reportes periciales indican que presentaba signos de violencia, por lo que la FGJES abrió de inmediato una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Su pareja sentimental es la principal sospechosa, señalan autoridades

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, informó que las primeras investigaciones apuntan a que la pareja sentimental de Angélica Lourdes sería la responsable de su feminicidio.



De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la FGJES, la joven habría tenido una discusión con su pareja antes de ser vista por última vez. Al día siguiente, Angélica Lourdes no fue localizada, y el novio tampoco se encontraba en el domicilio, lo que reforzó la sospecha en su contra.



El presunto responsable continúa prófugo

Tras el hallazgo del cuerpo, la pareja sentimental de Angélica Lourdes no ha sido ubicada, por lo que se activó un operativo de búsqueda en la región. Las autoridades continúan integrando pruebas para sustentar la investigación y dar con el paradero del presunto responsable.

La Fiscalía de Sonora señaló que sigue integrando datos de prueba para presentar el caso ante la justicia y garantizar que el feminicidio no quede impune.

Mientras tanto, familiares y ciudadanos de Cajeme exigen justicia por la joven y piden colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a localizarlo.

Cajeme exige justicia para Angélica Lourdes

El caso ha conmocionado a la comunidad, que ha manifestado su indignación y respaldo a la familia de la joven. Organizaciones y ciudadanos piden reforzar la búsqueda del sospechoso y demandan justicia por Angélica Lourdes, quien deja a un hijo pequeño.

