Dos agentes de investigación desaparecieron mientras realizaban labores de inteligencia en Jalisco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que dos de sus elementos permanecen en calidad de desaparecidos, luego de que se perdiera contacto con ellos mientras realizaban labores de inteligencia en Jalisco.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los agentes se dirigían a la ciudad de Guadalajara en un vehículo oficial.

Sin embargo, durante el trayecto se interrumpió la comunicación, y posteriormente el vehículo fue hallado abandonado en el municipio de Zapopan.

Por su parte, el subdirector operativo de la Comisaría de Zapopan, Gildardo Anaya García, explicó que una persona que hacía ejercicio en la zona observó el vehículo encendido, por lo que denunció el hecho.

Al acudir al lugar, los elementos municipales confirmaron que la unidad presentaba impactos de bala, un casquillo percutido y manchas de sangre en el interior.

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que realizaban labores de inteligencia e investigación, desaparecieron cuando se dirigían a Guadalajara, Jalisco. #EnPunto con @JLANoticias | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/aOK95FpAHm — NMás (@nmas) November 27, 2025

“Están buscando a las personas que supuestamente venían a bordo de este vehículo”, añadió Anaya García respecto a la situación de los dos agentes federales.

Aumentan desapariciones en Jalisco

La SSPC destacó que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, a fin de ejecutar “todas las acciones necesarias para localizar a nuestros compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad“.

También están acompañando y brindando “todo el apoyo necesario” a los familiares de los desaparecidos.

De acuerdo con EFE, en Jalisco, el epicentro de las desapariciones, el número de personas no localizadas ha aumentado un 250 % en tan solo nueve meses.

Sigue leyendo:

– Sicarios del CJNG fueron captados en Michoacán advirtiendo a la población sobre su presencia.

– Encuentran 7 cuerpos en Zacatecas en límites con San Luis Potosí, hay cuatro policías detenidos.