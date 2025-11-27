FGR detiene a informante de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, acusado de narco y huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a Mari Carmen Ramírez Rodríguez, una fiscal federal acusada de recibir sobornos del empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, quien está siendo investigado por narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.

De acuerdo con la FGR, Ramírez Rodríguez aceptó pagos de hasta de $100, 000 dólares (2 millones de pesos mexicanos) a cambio de información confidencial sobre las investigaciones contra Rocha Cantú y su socio, Jacobo Reyes León, conocido como “El Yaicob”.

La detención de Ramírez Rodríguez ocurrió el 18 de noviembre, y la fiscal fue vinculada a proceso por delincuencia organizada, con cargos adicionales por delitos contra la salud, tráfico de armas de fuego y contrabando de combustibles. Actualmente se encuentra recluida en el penal femenil de Morelos.

Grabaciones como fiscal

La investigación contra la fiscal fue respaldada por grabaciones en las que se la observa subiendo al vehículo de Jacobo Reyes, presuntamente para recibir el soborno. Además, las autoridades federales interceptaron comunicaciones telefónicas, bajo orden judicial, que confirmaron reuniones entre Ramírez Rodríguez y Reyes en un restaurante de Polanco, Ciudad de México.

Los presuntos cómplices

Según los informes, Reyes, quien tiene antecedentes como promotor de bailes y exjefe policiaco en el Estado de México, actuaba como intermediario entre Rocha Cantú y Ramírez Rodríguez, facilitando el acceso a información de las investigaciones de la FGR sobre los delitos cometidos por la organización criminal.

La fiscal, quien llevaba 14 años trabajando en la FGR, fue asignada en los últimos años a la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos (FEMDO). Según una grabación interceptada en diciembre de 2024, Reyes le dijo a su esposa que planeaba pagarle a la fiscal por las copias de documentos de las investigaciones, mencionando que Raúl Rocha estaba presionando por ese asunto y que el soborno había sido de dos millones de pesos.

El escándalo surge tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

La presidenta pidió no mezclar los casos, y no quitarle mérito a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo 2025, ya que nada tiene que ver con la imputación de narcotráfico contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo.

