Dueño de Miss Universo se defiende de acusaciones: “No he cometido delito alguno”

En los últimos días el nombre de Fátima Bosch, la actual Miss Universo, ha estado en boca de todos por lo que se ha dicho de ella, pero no es la única que ha dado la nota, sino también lo ha hecho Raúl Rocha, el dueño del certamen, quien es señalado por su probable participación en diversos delitos.

A pesar de que se dijo que pesaban acusaciones en su contra por presunto tráfico de drogas, de armas y de huachicol, el propietario de Miss Universo lanzó un comunicado en el que defendió su inocencia y en el que aseguró que no existe orden de aprehensión alguna en su contra.

“No existe orden de aprehensión en mi contra, pues, como lo he demostrado ante la autoridad, no he cometido delito alguno”, señaló el magnate mexicano en un comunicado con fecha del 26 de noviembre de 2025.

En su mismo texto detalló que no ha dejado de colaborar con las autoridades mexicanas en las investigaciones que se llevan a cabo, con el fin de facilitar su trabajo y comprobar su inocencia.

“Mi conducta ha estado, y seguirá estando, guiada por el respeto absoluto el Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley”, continuó en su comunicado.

En el mismo texto aseguró que siempre ha actuado con integridad y compromiso con el desarrollo económico de México, con lo que desestimó cualquier señalamiento que pudiera existir en su contra, sin embargo, las investigaciones siguen su curso.

Sí está siendo investigado.

El comunicado de Raúl Rocha llega horas después de que la Fiscalía General de la República lanzara un boletín en el que detallaron que el empresario sí está siendo investigado por las acusaciones que existen en su contra.

“En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, se lee en el boletín sobre una carpeta de investigación que data del 29 noviembre del 2024 y tras la que se emitieron 13 órdenes de aprehensión.

En el caso específico de Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al #MPF, continuar y ahondar en esta investigación. La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los… — FGR México (@FGRMexico) November 26, 2025

