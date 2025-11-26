Dueño de Miss Universo es imputado por tráfico de drogas, armas y huachicol

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actual copropietario de Miss Universo, ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de armas, drogas y de huachicol entre Guatemala y México.

De acuerdo con el diario Reforma, la investigación en contra del empresario inició el pasado 29 de noviembre de 2024, luego de recibir una denuncia anónima que lo habría señalado como presunto líder de una organización criminal para traficar combustible desde Guatemala a territorio mexicano.

Según los hallazgos, la presunta red operaría utilizando lanchas en el río Usumacinta y transportando el hidrocarburo en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

Sin embargo, esta no se habría limitado al contrabando de combustible, pues la denuncia también indicó que el grupo traficaba armas desde el país centroamericano hacia organizaciones criminales en México, incluyendo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Querétaro y La Unión Tepito en la Ciudad de México.

Los cateos realizados por la FGR en febrero de este 2025 en dos inmuebles de Querétaro, (conocidos como Quinta La Chingada y La Espuela), fueron cruciales en el desarrollo del caso y en la vinculación de Raúl Rocha con dichas actividades delictivas.

Asimismo, un allanamiento en una residencia en la Colonia San Miguel Chapultepec de la CDMX reveló notas e inscripciones de sus aportaciones a la empresa criminal, por hasta $115,000 dólares (2.1 millones de pesos mexicanos).

Como resultado, el 6 de agosto pasado, la agente Yazmín Mayoral Marín de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó ante un juez federal de Almoloya de Juárez la orden de aprehensión en contra de Rocha por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud, tráfico de armas y de hidrocarburos.

Raúl Rocha se convierte en testigo protegido de la FGR tras una negociación

Tras la solicitud de la orden de aprehensión del empresario y mientras un tribunal analizaba quién sería el juez designado del caso, el propio imputado y su equipo de abogados se acercaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar un recurso legal conocido como “criterio de oportunidad”.

Este recurso, que fue concretado apenas este 19 de noviembre, le permitió negociar la entrega de información clave a la justicia a cambio de obtener inmunidad penal, así lo informó el periodista Carlos Loret de Mola desde su cuenta de X.

🔴🔴 Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

Cabe recalcar que la investigación por tráfico de armas y de combustible para el narcotráfico se suma a un polémico historial con la justicia del empresario regiomontano.

Una de las acusaciones más recientes estuvo asociada con una supuesta presión a los jueces del certamen Miss Universo para favorecer con su voto a la tabasqueña Fátima Bosch, bajo el argumento de que sería “un buen negocio” gracias a que su padre, Bernardo Bosch Hernández, es coordinador de proyectos de la Dirección de Exploración y Extracción de Pemex (Petróleos de México).

Seguir leyendo:

• Miss Estonia y Miss Portugal encienden la polémica y también se lanzan contra Miss Universo

• Miss Costa de Marfil renunció al título que obtuvo en el Miss Universo

• Omar Harfouch, ex jurado de Miss Universo 2025, tacha a Fátima Bosch de “ganadora falsa”

