Miss Costa de Marfil renunció al título que obtuvo en el Miss Universo

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil y cuarta finalista en el certamen Miss Universo 2025, sorprendió al anunciar su renuncia al título regional de Miss Universo África y Oceanía apenas tres días después de la final del concurso, celebrado en Tailandia.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un comunicado en el que explicó por qué decidió renunciar a su título y a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo.

“Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo directo de mi capacidad para lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más sólidos que me guían”, comenzó el comunicado Yacé.

“Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación al Comité de Miss Universo”, agregó la modelo.

En el comunicado, Olivia Yacé expresó que, a lo largo de su trayectoria como embajadora y reina de belleza, ha actuado con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación, pero que para alcanzar su máximo potencial es imprescindible mantener sólidos principios.

Asimismo, la modelo reafirmó su intención de ser un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, especialmente para las jóvenes, alentándolas a superar límites, entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y adoptar con orgullo su identidad.

La renuncia de Olivia Yacé generó debate en redes sociales sobre la inclusión y representación en los concursos internacionales de belleza.

La modelo manifestó que la posición que ella ocupaba con el título regional se sentía “disminuida” y no reflejaba la proyección que desea lograr para su carrera y para la representación de su comunidad. Por ello, decidió cerrar esa etapa para poder crecer y representar sin compromisos que choquen con su visión personal.

Olivia Yacé concluyó su comunicado con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido y la experiencia vivida, asegurando que continuará su trayectoria de manera diferente, desde una plataforma independiente que le permita mantenerse fiel a sus principios y seguir inspirando a la juventud con orgullo y dignidad.

