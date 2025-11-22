Miss Costa de Marfil reaparece tras su dolorosa derrota en Miss Universo 2025

La marfileña Olivia Yacé, quien para muchos fue la ganadora sin corona de la más reciente edición de Miss Universo, recurrió a su cuenta de Instagram para dar sus primeras impresiones sobre lo sucedido en Tailandia, luego de que terminara como cuarta finalista por detrás de las representantes de Filipinas, Venezuela, Tailandia y México.

La forma en que Olivia reaccionó tras saberse eliminada no pasó desapercibida para nadie, pues algunos compartieron su sentir tras el destacado desempeño que tuvo durante todo el certamen, en especial en la ronda de preguntas y respuestas.

Si bien en un inicio se mostró desconcertada con la decisión de los jueces, con el pasar de las horas Olivia recurrió a sus redes sociales y lo hizo con una serie de mensajes llenos de fuerza y empoderamiento.

En un mensaje, que escribió en inglés, en francés y en español, la reina africana aceptó el resultado que se vivió en Tailandia y abrazó lo que Dios tiene preparado para ella en un futuro.

“Señor, solo te pedí una cosa: Que se haga tu voluntad. Siempre te seguiré y apreciaré todo lo que permitas, porque tú sabes lo que es mejor para mí. Bendito eres tú, señor nuestro Dios, Rey del Universo”, publicó la bella representante de Costa de Marfil.

Además de compartir ese pensar, que musicalizó con el tema ‘To The Moon’, Olivia también reposteó varios de los mensajes de apoyo y aliento que recibió, incluso compartió las fotos que se tomó con Carlos Adyan y con Julia Gama.

Horas antes de esas publicaciones, la bella marfileña compartió otra más en la que expresó su profundo agradecimiento a todos los que creyeron en ella y en lo pudo llegar a hacer como Miss Universo.

“DE COSTA DE MARFIL AL UNIVERSO, LO LOGRAMOS JUNTOS. Doy gracias a Dios Todopoderoso y a la Virgen María por su luz, fuerza y ​​protección durante toda la competición. ¿Y si consideráramos este resultado una victoria? Una victoria del corazón. Una victoria del orgullo. Una victoria para el continente. Agradezco a la nación marfileña por todo su amor y apoyo”, se lee en un fragmento de otro de los pensamientos que publicó tras su dolorosa derrota en Tailandia.

