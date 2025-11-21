Fátima Bosch envía un mensaje a sus detractores: “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para”

México volvió a hacer historia en el mundo de la belleza. Fátima Bosch, una joven originaria de Tabasco, se coronó como la ganadora de la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia, convirtiéndose en la cuarta mexicana en alzar la codiciada corona después de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Frente a las críticas y cuestionamientos que surgieron tras su victoria, la propia Fátima Bosch respondió con un poderoso mensaje en sus redes sociales, basado en su profunda fe católica.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió la reina de belleza. Esta declaración, que ha interpretado como una respuesta a sus detractores, reafirma su creencia en un plan divino por encima de cualquier polémica.

Con un traje de baño blanco, un vestido rojo que acaparó las conversaciones y una seguridad arrolladora, Bosch convenció al jurado y se impuso a las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas en el top 5.

Un triunfo marcado por la controversia

Su triunfo desató una euforia sin precedentes en México, con celebraciones en el Ángel de la Independencia y un estadio abarrotado en su natal Tabasco, donde se vivió una fiesta con fuegos artificiales.

Sin embargo, el camino a la corona no estuvo exento de polémicas y críticas. A lo largo del certamen, Fátima fue objeto de desprecios, como el del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien llegó a llamarla “tonta” y luego tuvo que pedir disculpas.

Tras su victoria, las voces detractoras emergieron con fuerza, especialmente en redes sociales, donde algunos usuarios, e incluso el jurado Omar Harfouch —quien renunció a Miss Universo 2025—, la tildaron de “falsa ganadora”, argumentando que su triunfo fue “artificial” o producto de “lástima”.

Pero, la nueva ganadora del certamen dejó claro que no le interesan las polémicas y que está dispuesta a trabajar en su reinado. En sus últimas declaraciones, la reina abogó por la igualdad de género y motivó a las mujeres a alzar su voz en contextos en los cuales se sientan vulneradas.

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la felicitó por no quedarse callada e insistió que “hay que levantar la voz” cuando sea necesario.

