¡La mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo!

Con los ojos puestos en ella desde el inicio del certamen de belleza, la mexicana Fátima Bosch se convirtió en la Miss Universo. Es la cuarta vez que el país azteca gana el concurso: La primera fue Lupita Jones, le siguió Ximena Navarrete y Andrea Meza, en el año 2020, quien también fue jurado en el concurso.

Con un destacado vestido de color rojo, Bosch lució impecable en la pasarela y sus respuestas fueron acertadas, de acuerdo a la pregunta. La mexicana no podía creer que se había convertido en la ganadora de la edición y quedó tomada de la mano con una de las grandes favoritas: Miss Tailandia, Praveenar Singh.

Bosch llega a sustituir a la reina danesa Victoria Kjær Theilvig, quien se convirtió en una de las misses que más viajó durante su reinando, visitando más de 25 países.

👑🇲🇽 | La Ganadora de Miss Universo 2025 es Miss Mexico, Fatima Bosch ! – #MissUniverse pic.twitter.com/6zyF7NsG7C — Mia 🍋 (@Mialygosa) November 21, 2025

Protagonista de una edición polémica

Bosch no solo llamó la atención por su belleza, personalidad y carisma, también lo hizo por su carácter siendo una de las protagonistas de uno de los momentos más cruciales cuando Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International, la llamó tonta y la mexicana respondió con impetú y exigió respeto.

Después de eso, el empresario pidió perdón delante de los medios de comunicación. De hecho, lejos de afectarle esta polémica la fortaleció, tal como mencionó Lupita Jones.

“Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”, expresó, según lo reseñado en Infobae.

Bosch es originaria de Teapa, Tabasco y nació el 19 de mayo del año 2000, es decir, cuenta con 25 años. Según lo reseñado por la revista ‘Hola!’, la mexicana estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana.

Sin embargo, ha continuado formándose a nivel académico y también ha sido parte de la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos. Toda esta formación se ha enfocado en mejorar su perspectiva sobre el diseño y la moda.

La mexicana mide 1,74 metros e inició en el mundo de los concursos de belleza siendo joven. Incluso, se convirtió en Flor Tabasco en 2018.

Este año, el cuadro de finalistas quedó de la siguiente manera: Miss Costa de Marfil, Miss Filipinas, Miss Venezuela, Miss Tailandia y la ganadora Miss México.

Seguir leyendo: