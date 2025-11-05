Nawat Itsaragrisil pide perdón entre lágrimas tras polémica con Fátima Bosch en Miss Universo

En los próximos días se llevará a cabo el certamen de Miss Universo en Tailandia, el cual ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas por el altercado que hubo entre Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch, la representante de México.

Fue tal el revuelo que causó el incidente que el director ejecutivo de Miss Universo Tailandia ya dio la cara y entre lágrimas se disculpó con Miss México por la manera en que se refirió a ella frente a todas sus compañeras.

Durante una comparecencia, que tuvo ante los medios de comunicación, Nawat Itsaragrisil mostró su arrepentimiento por su actuar y todo lo que desencadenó el arranque que tuvo.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión, pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo, pero no tuve intención de dañar a nadie”, aseveró Nawat en un video en el que se le notó muy afectado por todo lo sucedido.

En el material, en el que lució con voz entrecortada y se le vio hecho un mar de lágrimas, Nawat ofreció disculpas no solo a ella, sino a quienes se hayan visto afectados por su actitud en los últimos días.

“Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, continuó.

Su discurso dividió opiniones, mientras algunos aplaudieron que reconociera su error, otros tantos coincidieron en que sus disculpas no fueron sinceras y que todo lo hizo para no manchar la imagen del tan esperado certamen de belleza.

“Dejemos que la felicidad regrese a este evento. Lo que más deseo es que todas sean felices y que el público vea lo mejor de cada una, concluyó Nawat Itsaragrisil, quien espera que con este mensaje se le dé vuelta a la página.

