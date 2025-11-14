Fátima Bosch y su emotiva dedicatoria a Miss Universe 2024 por su cumpleaños

De cara a la gran noche en la que una nueva candidata se lleve el gran título de Miss Universo, la representante mexicana Fátima Bosch celebró el cumpleaños de la actual reina del certamen, Victoria Kjaer Theilvig, con un emotivo mensaje que colocó a través de sus redes sociales y que resonó entre sus fanáticos a nivel mundial.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la joven de 25 años tomó el micrófono para expresarle su admiración y aplaudir su labor como Miss Universe, título que obtuvo el 16 de noviembre de 2024, en la Arena de la Ciudad de México.

“Feliz cumpleaños a nuestra Miss Universo, nuestra reina ✨👑 🩷 Victoria, he tenido el privilegio de conocerte, y puedo decir con total honestidad que tu belleza interior brilla aún más“, inició su mensaje Fátima Bosch.

Dentro de sus líneas, la tabasqueña hizo alusión a las cualidades que componen a la reina de belleza nacida en Dinamarca: “Gracias por inspirarme a mí, a todas las delegadas, y lo más importante a las mujeres de todo el mundo”, reiteró.

Conmovida, Fátima destacó que el acompañamiento que Victoria Kjaer Theilvig les ha otorgado durante la concentración en Tailandia ha servido como ejemplo de la gran calidad humana con la que cuenta: “Encarnas lo que realmente significa reinar con el corazón, con bondad, fuerza y un espíritu que eleva a todos a tu alrededor. ¡¡¡Te deseo lo mejor en tu cumpleaños y en cada hermoso año que está por venir!!!“, finalizó.

No pasó mucho tiempo antes de que la cumpleañera se hiciera presente en la sección de comentarios bajo el post con una respuesta en la que se mostró agradecida y dejó claro que el aprecio es mutuo: “Muchas gracias desde el fondo de mi corazón dulce Fátima, te amo“, se lee.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Fátima Bosch y Victoria Kjaer Theilvig protagonizan un momento emotivo en redes sociales. Recordemos que la danesa extendió su apoyo tras el encontronazo que la mexicana vivió junto al director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

“Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos de amor propio y fortaleza más importantes que puedes demostrar. Significa conocer tu valía, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menosprecie tu voz, ni tu valor. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchada a expresar tus opiniones y a seguir tus sueños sin importar los obstáculos que se te presenten”, sentenció Miss Universe 2024 junto a una fotografía donde aparece tomada de la mano con Bosch.

Seguir leyendo:

• Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se solidariza con Fátima Bosh

• Director de Miss Universo México desmiente arresto en Tailandia: “No presten atención”

• Sheynnis Palacios se suma a quienes defienden a Fátima Bosch: “No es aceptable que una mujer sea insultada”