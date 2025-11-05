Sheynnis Palacios se suma a quienes defienden a Fátima Bosch: No es aceptable que una mujer sea insultada”

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, se pronunció en contra de la polémica que ha sacudido la edición de este año del certamen de belleza, que se celebra en Tailandia.

Tras las declaraciones de Nawat Itsaragrisil, quien realizó comentarios despectivos y humillantes hacia la participante mexicana Fátima Bosch, la modelo nicaragüense expresó su rechazo a estos hechos a través de una serie de mensajes en Instagram, donde calificó la conducta como algo “inaceptable”.

Palacios manifestó que el certamen internacional, que promueve valores como respeto, dignidad y equidad de género, no debe convertirse en un escenario de humillación y faltas de respeto.

“No es aceptable que una mujer sea insultada o menospreciada públicamente y bajo los reflectores de un certamen internacional que pretende promover la voz, el talento y la dignidad de las mujeres. Los concursos son plataformas de fortalecimiento, inspiración y liderazgo. Cuando se generan dinámicas de poder, humillación o falta de respeto, se traiciona ese propósito”, expresó Palacios.

La exreina de belleza destacó que las candidatas representan a sus países, con sueños, talento y una identidad propia, por lo que merecen un ambiente seguro, profesional y digno.

“Las candidatas merecen un ambiente seguro, profesional y digno. No sólo como competidoras sino como mujeres que representan a sus países, con sueños, talento e identidad propia”, indicó.

La postura de Palacios se une a la de otras exparticipantes y ganadoras de Miss Universo, como Ximena Navarrete, quienes alzaron su voz para defender a Fátima Bosch.

Sheynnis Palacios indicó que confía en que la organización tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto hacia todas las candidatas y alineará los valores de la competencia.

“Una corona no debe costar la dignidad de una mujer. Representar a un país, una cultura y a la mujer, es más que una banda: es un legado de respeto”, concluyó Palacios.

