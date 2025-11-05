Alicia Machado defiende a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo: “Es un misógino”

La polémica que protagonizó Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas horas, donde varias voces ya expresaron su solidaridad con la bella mexicana.

Entre esas voces está la de Victoria Kjaer, la actual Miss Universo, así como la de Alicia Machado, quien ganó el certamen en 1996 y quien ha sido una de las voces más críticas del certamen por todo lo que a ella le tocó vivir, por lo que celebró que Fátima no se quedara callara y alzara la voz contra lo que vivió hace unas horas.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la bella venezolana alzó la voz y lo hizo con firmeza.

“Estoy con Miss México, espero que gane esta niña. Tienes todo mi amor. Espero que el señor Rocha y el señor Ronald Day, los directores de este concurso, saquen de la organización a quienes no respeten a las concursantes. Los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, los latinos se respetan, las personas se respetan, las mujeres se respetan”, dijo contundente la nacida en Maracay hace casi 49 años.

Llamó a Miss Universo a actualizarse

En su mensaje lamentó que el certamen no se haya adaptado a los nuevos tiempos, en donde la mujer tiene voz, poder y voto.

“En el año 97 al día de hoy, sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. Entonces, no entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas”, denunció La Machado, quien pasó por una situación similar hace casi 30 años.

A continuación cuestionó al certamen por haber llevado la próxima edición de Miss Universo a Tailandia, pues considera que la nación asiática no está aún lista para enfrentarse a la mujer de hoy.

“No entiendo por qué chin… ma… se van para allá a hacer el concurso internacional, un concurso americano de mujeres que estamos en otra era y en otro momento. Más que todas las que vienen de estos países musulmanes, de estos países donde la mujer no vale nada y donde estamos a años luz de siquiera tener el 10% de igualdad y de derechos que tenemos nosotras las americanas”, acusó la excapitana de ‘Miss Universe Latina, el reality’.

Se lanzó en contra del agresor de Miss México

En su mensaje, en el que no pudo ocultar su malestar, Alicia Machado se lanzó con todo en contra de Nawat Itsaragrisil, y lo tildó de misógino.

“¿Este cabeza de huevo quién se cree que es? Este pin… patán de mier… misógino”, se oye decir a la bella sudamericana.

Pidió a un cambio urgente en el certamen

Alicia Machado, quien no pudo contener el llanto ante el enojo y frustración que sentía, hizo un llamado enérgico a transformar de verdad el certamen de belleza más importante del planeta y ajustarlo, en verdad, a los tiempos de la mujer de la actualidad.

“El único objetivo que le queda a la organización del Miss Universo, para lo único que va a servir la Miss Universo, es para pelear por los derechos y la igualdad de género en el mundo. Eso es para lo único que sirve la Miss Universo… tiene que volver a tener un trabajo diplomático, importante, porque si no… ¿Para qué siguen haciendo el concurso?”, concluyó molesta su transmisión de Instagram.

