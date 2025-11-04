¿Fátima Bosch abandonará Miss Universo tras altercado en Tailandia? Ella lo aclara

Momentos de alta tensión se viven en Tailandia, luego de que la mexicana Fátima Bosch tuviera un muy fuerte altercado con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, durante un evento en el que participaron todas las aspirantes a la corona.

El choque entre ambos se produjo después de que Fátima señalara a Nawat de meterse directamente con ella, y de no dejarla defenderse, por las diferencias que él tiene con Miss Universe México.

La discusión llegó a tal nivel que la representante del país azteca abandonó el recinto, mientras era respaldada por algunas de sus compañeras, quienes salieron a su encuentro tras el duro choque que tuvo en los días premios al que podría ser uno de los días más importantes de su vida.

“Como país tienen todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó”, dijo Fátima en sus primeras impresiones tras la discusión que tuvieron.

Tras lo sucedido el director de Miss Universe Tailandia dio la cara y dio su postura tras lo sucedido con la representante de México, a la vez de que pidió la presencia de una representante de Miss Universe.



“Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, me disculpo con cada uno. Si alguien no se siente bien. Si alguien no está cómodo. Si alguien se ve afectado, pido disculpas a todos”, se le oye decir en un fragmento de su defensa.

Fue tal el revuelo que causó el altercado, que Miss Universe México ya salió en defensa de Fátima y dejaron en claro que la joven nacida en Villahermosa no dejará el certamen, sino que luchará hasta el final para llevar a su país a los más alto.

“Fátima está bien. Más fuerte que nunca, profundamente conmovida y emocionada por el cariño que ha recibido de México y del mundo. Con la frente en alto y el corazón firme, seguirá adelante con la certeza y la convicción de ser la voz de quienes no la tienen.

Tras ese mensaje de respaldo, la joven mexicana dejó en claro que no se bajará del barco y seguirá en su lucha por ser la próxima Miss Universo.

“No tengo miedo de alzar mi voz”, señaló.

