Miss Universo 2026: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el certamen?

Estamos aún a un par de meses de que conozcamos a la próxima Miss Universo, sin embargo el comité organizador ya reveló el lugar donde se llevará a cabo el certamen del 2026, resultando elegida la isla de Puerto Rico.

La Isla del Encanto, como también se le conoce, albergará el próximo año el certamen de belleza más importante del planeta y lo hará en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esta será la primera ocasión en que el certamen se celebre en Puerto Rico en 23 años y la cuarta en la historia. La primera vez fue el año de 1972 y de ahí siguieron las ediciones de 2001 y 2002.

El anuncio sobre la sede fue compartido por la gobernadora Jennifer González en una conferencia de prensa realizada en el mismo Coliseo, donde detalló lo importante que será este evento para la isla.

“Hoy como gobernadora es un privilegio anunciar que Puerto Rico será la sede de Miss Universe 2026, celebrando el 75 aniversario del certamen”, compartió González Colón.

El certamen, que contará con la participación de más de 135 países, tendrá una inversión pública de $9 millones de dólares y se espera un impulso directo a la economía de la isla que iría de los $80 a los $200 millones de dólares.

“Estamos contemplando un impacto en toda la isla. La producción se realizará con talento puertorriqueño. Habrá 10 eventos además del certamen. Miss Universe 2026 va a dejar un impacto cultural importante”, compartió la gobernadora, quien estima que se generarán un total de 1,100 empleos temporales a causa de este certamen.

En la ceremonia estuvieron presentes Deborah Carthy Deu, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, siendo Dayanara Torres, la gran ausente entre las misses que han llevado el nombre de Puerto Rico a lo más alto, sin embargo, se hizo presente por medio de un video grabado.

Hasta el momento no se ha hecho pública la fecha exacta en que se llevará a cabo el certamen, sin embargo, ya se sabe que será durante el mes de noviembre.

Sigue leyendo: