Lina Luaces se sincera sobre duro momento en su vida: “Llegue a un punto muy bajo”

La modelo Lina Luaces, quien es hija de Lili Estefan y representará a Cuba en Miss Universo 2025, se sinceró con sus más de 360,000 seguidores de Instagram sobre diversos aspectos de su vida, así como de su reinado.

Por medio de una sección de preguntas y respuestas, la también hija de Lorenzo Luaces habló con sus fans sobre lo que para ella significa representar la isla donde nació su familia en el certamen a celebrarse en Tailandia, pero también de la preparación que está siguiendo para su gran día.

“Creo que, en el fondo, siempre quise participar en Miss Universo desde que era niña, pero nunca lo admití ante mi misma, ni pensé que sería posible porque, automáticamente, recibiría muchas críticas y desacreditarían mi trabajo.

No fue hasta que empecé a crecer en mi fe y a darme cuenta que si Dios me puso en esta posición fue por una razón, que entendí que no quería despertarme dentro de 10 años y decir que no intenté algo para lo que sentía un llamado, solo por miedo a las críticas que recibiría”, se sinceró la joven ante la pregunta que le hicieron si sobre siempre había soñado con participar en concursos de belleza.

Lina Luaces siempre supo dónde quería estar (Lina Luaces/Instagram) Crédito: Lina Luaces/Instagram | Cortesía

El momento más íntimo, de la joven de 22 años, se produjo cuando una seguidora la cuestionó abiertamente si seguiría la religión católica, tal y como lo hace su familia, siendo ahí que se sinceró sobre una dura experiencia que vivió tras graduarse y que la llevó a replantearse el rumbo que le estaba dando a su vida.

“Después de graduarme empecé a explorar la espiritualidad y llegué a un punto muy bajo en mi vida, fue entonces cuando decidí sumergirme en mi fe en Cristo y mi vida cambió por completo desde ese momento”, detalló Lina.

En su misma respuesta aseguró que ella respeta las creencias de los demás, pero eso no quita que crea firmemente en todo lo que ha conseguido tras su cambio de vida y tras abrazar la fe en Cristo.

“Trato de no imponer mis creencias a nadie porque creo firmemente que, como seres humanos, es importante aprender a coexistir, pero también me resulta muy difícil no hablar de la transformación que Jesús hizo en mi vida, y me encantaría que otros pudieran vivirlo también. Actualmente estoy trabajando en cómo equilibrar las dos cosas”, confesó.

Lina Luaces reveló detalles de su vida tras abrazar a Cristo (Lina Luaces/Instagram) Crédito: Lina Luaces/Instagram | Cortesía

Sigue leyendo: