Director de Miss Universo México desmiente arresto en Tailandia: “No presten atención”

La delegación mexicana del concurso Miss Universo se ha visto envuelta en el escándalo una vez más debido al supuesto arresto de su director, Jorge Figueroa, quien salió a negar categóricamente estos rumores y descalificar la versión difundida por Martha Cristiana, ex directora del certamen.

En una serie de videos compartidos por medio de sus redes sociales, el actual director de la organización mexicana desestimó la noticia que ha dado vuelta alrededor del mundo. ¿De qué manera? Mostrándose a las afueras de un emblemático sitio en Bangkok, Tailandia, donde se encuentran reunidos equipos de todos los países participantes en esta edición de la competencia de belleza.

A la par de las imágenes, el directivo compartió un contundente mensaje en el que declaró que si bien su prioridad es mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en hacer brillar a su candidata Fátima Bosch, en esta ocasión decidió poner fin a las especulaciones.

“Yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video“, declaró ante las cámaras.

Sin apuntar de forma directa algún nombre, pero dejando entrever a quién dirigía su mensaje, Jorge Figueroa aseguró que los rumores de su detención surgieron como resultado de una estrategia de desprestigio.

“No presten atención ni oídos, no den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación, ni lograron hacer el casting VIP, ese maravilloso casting VIP donde salió nuestra queridísima Fernanda Beltrán y mucho talento que hoy en día tiene todo mi cariño y mi respeto. Mucho menos el de Fátima Bosch. El enfoque no está en alguien que, como no logró su objetivo, salió a hablar”, explicó en el audiovisual.

Para finalizar, el director de Miss Universe México reiteró su compromiso con la organización y felicitó a Fátima Bosch por el trabajo que está realizando durante su participación en esta edición del certamen de belleza.

“Hoy estoy, mañana no lo sé, esto para mí es un trabajo que abrazo, que cumplo y con la mayor humildad posible trato de cumplir con todas las expectativas como empleado (…) Ahora les tendré que subir todo lo que hago”, sentenció.

Los rumores sobre la supuesta detención del directivo y otros miembros de la delegación mexicana apuntaban a que esto habría sido resultado de una denuncia interpuesta por Nawat Itsaragrisil por una presunta vinculación con una empresa de juegos en línea, actividad considerada ilegal en Tailandia.

