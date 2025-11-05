Osmel Sousa anuncia nuevo proyecto tras salir de Miss Universo: “Voy a decir lo que me dé la gana”

El venezolano Osmel Sousa, quien esta semana confirmó su renuncia a Miss Universo, no pierde el tiempo y ya dio a conocer su nuevo proyecto.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram ‘El Zar de la Belleza’, como se le conoce, detalló que a partir de ahora se dedicará al mundo de las redes sociales.

Su salto a las plataformas digitales se da en medio de la polémica que persigue a Miss Universo en los días previos al certamen que se celebrará en Tailandia.

“REPÁRATE! El Zar ha vuelto… y vengo sin filtro. Después de armar un lío cada vez que abro la boca, he decidido que es hora de dedicarme a lo que está de moda: las redes sociales. 👑📱”, anunció el famoso crítico de moda.

El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo celebró que en su nuevo proyecto podrá decir lo que le nazca del corazón y sin que haya alguien detrás de él impidiendo que se exprese libremente.

“El video lo dice todo. A partir de ahora… Voy a decir lo que me dé la gana. Voy a comentar de quien me dé la gana. Así que… si me ven hablando de reinas, de política, o de todo lo que esté pasando, ya saben la razón. Este es mi mundo, y aquí mando yo. Si les gusta, bien. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer. 😉 ¡Prepárense, porque esto recién comienza! 🔥”, lanzó Osmel en tono desafiante.

El video de Osmel de inmediato atrajo la atención de sus seguidores, quienes aman el estilo que tiene para decir las cosas, pues lo hace sin filtros.

“Me encanta esta nueva versión❤️ siempre todo mi apoyo”, “Me muero 😅“, “Siempre has hecho lo que te da la gana amado amigo, el eterno y grande @zardelabelleza ❤️❤️❤️”, “Esto estará mejor que el Juego del Calamar 🔝🔝🔝🔝”, “Por fin Nuestro Zar de VENEZUELA siendo él mismo, sin filtro”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Así anunció su salida

Con un comunicado difundido desde sus redes sociales, Osmel aclaró los motivos detrás de su decisión de tomar caminos separados con la organización de la que formó parte de manera intermitente durante casi cinco décadas.

“Desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Estar lejos de mi Venezuela y, más aún, vivir en un lugar completamente solo, ya con una cierta edad, me hizo reflexionar profundamente“, dijo sobre su sorpresiva decisión.

