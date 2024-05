Osmel Sousa responde a Migbelis Castellanos y se dice dispuesto a un reencuentro para su “reconciliación”

A más de una década de haber cruzado camino en el concurso Miss Venezuela, Osmel Sousa y Migbelis Castellanos estarían cada vez más cerca de limar las asperezas que algún día compartieron. Y es que recientemente el experto en moda reaccionó a la petición de la conductora para reencontrarse y platicar sobre las críticas que este ejerció sobre su persona en aquel entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista con People en Español, el ex participante de “La Casa de los Famosos” expresó que lo dicho por la presentadora de “Desiguales” durante su paso por el podcast de Rodner Figueroa ya es pasado.

Y es que recordemos que Migbelis Castellanos recordó la dura etapa de críticas que vivió tras ser llamada “gorda” por Sousa durante su contienda en la competencia de belleza: “La gente me conoció con la etiqueta que yo era la Miss Gorda porque Osmel me decía que estaba subida de peso (…) Yo no sabía cómo manejarlo en ese momento, yo no sabía cómo manejar la fama, me dolió mucho”, dijo la famosa.

Por su parte, Osmel Sousa aseguró que él ya dio vuelta a la página; no obstante, no se niega a la posibilidad de encontrarse con Castellanos.

“Esa página está pasada, le quiero decir que ya se olvide de eso, que sí fui fuerte, pero ella también era bien joven para comprender lo que hacía falta para ese momento”, declaró a la revista. “Siempre quería que las Miss Venezuela quedaran en las cinco finalistas yo trabajaba para eso”.

A pesar de ello, el expresidente de la Organización Miss Venezuela reconoció que fue muy duro con Migbelis Castellanos: “A lo mejor fui muy fuerte, tal vez era muy joven para recibir esos regaños y esas formas en las que yo le decía las cosas”, confiesa el cubano. “Yo la veo ahora, digo: qué lástima que esta niña no estaba así como está ahora para Miss Universo. Ahora está fabulosa está espectacularmente bella”, continuó.

Para finalizar, el denominado “Zar de la belleza” indicó que estaría más que encantado de reencontrarse con la compañera de escena de Adamari López, Karina Banda, Amara ‘La Negra’ y la Dra. Nancy: “Claro que sí, si yo la veo ahora, digo: ‘Qué lástima que esta niña no estaba así como está ahora para Miss Universo’. Ahora está fabulosa, la veo en los programas y está espectacularmente bella”.

Seguir leyendo:

• Migbelis Castellanos recuerda la dura etapa que vivió tras las críticas de Osmel Sousa por su peso

• Osmel Sousa reveló que será asesor del presidente en el Miss Universo

• “Chusmería horrorosa”: Osmel Sousa opina sobre el elenco de ‘La Casa de los Famosos 4’