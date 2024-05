Migbelis Castellanos recuerda la dura etapa que vivió tras las críticas de Osmel Sousa por su peso

A pesar de su éxito en televisión y el gran número de personas que la apoyan, no todo ha sido color de rosa dentro de la vida de la conductora Migbelis Castellanos, así lo dejó saber recientemente en una emotiva plática con el presentador Rodner Figueroa.

Durante su participación en el podcast de Rodner Figueroa, la venezolana recordó con nostalgia la época en la que cumplió su sueño y el de su madre al representar a su país en Miss Universo. Si bien en ese entonces no se llevó la corona, en Nuestra Belleza Latina arrasó llevándose el primer lugar de la competencia.

Sin embargo, su travesía rumbo al éxito no fue fácil y las críticas siempre estuvieron a la orden del día. Tal fue el caso de aquellas que surgieron por parte de Osmel Sousa, reconocido por su trayectoria como crítico de Misses en toda América Latina.

“La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía, en todos los titulares de Venezuela durante 2013 y 2014, que había aumentado de peso”, contó Migbelis Castellanos a Rodner Figueroa. “Que cuando a fui a Miss Universo no gané porque estaba gorda y un sinfín de cosas que no supe cómo manejar en ese momento”.

La ola de señalamientos no terminó ahí, por el contrario, comenzó a escalar: “Me dolían mucho. Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Venevisión para decirme que ya que se estaba diciendo estaba gorda, que por qué no usaba eso a mi favor y me pesaban al aire, en el programa matutino, y hacían de eso un reality”, relató la venezolana. “Hacemos un miniskecht, tú te montas en la balanza, Osmel llega te quita la corona y la banda, y luego te la entrega cuando llegas al peso’. Dije tajantemente que no”.

La famosa reconoció que si bien los comentarios la afectaban, intentaba mostrar su mejor cara al público: “Delante de Osmel me hacía la dura”, dijo.

Para finalizar, Castellanos apuntó que a pesar del tiempo que ha pasado, aún no ha tenido la oportunidad de conversar con Osmel Sousa al respecto, algo que espera poder hacer pronto: “De hecho tengo una cita que está pendiente con Osmel de encontrarme. No me he sentado a conversar con él, eso sería fabuloso”.

