“Chusmería horrorosa”: Osmel Sousa opina sobre el elenco de ‘La Casa de los Famosos 4’

Vaya revuelo causó Osmel Sousa recientemente al compartir su opinión sin filtros sobre la nueva temporada del reality de Telemundo en el que participó en 2022, “La Casa de los Famosos”. ¿Qué fue lo que dijo que causó tanta conmoción? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente, el denominado ‘Zar de la belleza’ afirmó que en la cuarta temporada del reality hay “una cantidad de chusmería horrorosa”.

Sin embargo, demostró que ante sus ojos el mejor movimiento fue el ingreso de la actriz mexicana Geraldine Bazán: “Ella le va a dar a la casa un aire diferente a lo que hay hasta ahora, que es una cantidad de chusmería horrorosa, que desentona con la elegancia y con lo bonita que está esa casa, esa cantidad de gente pleitanguera que hay ahí”, expresó.

Dentro de sus declaraciones, Osmel Sousa afirmo que la histrionisa llegó para quedarse y no le entrañaría verla llegar a la final por sobre el resto de sus compañeros de escena.

“Es mujer glamurosa, bonita, una mujer que tiene un contenido importante porque es una gran actriz, bien vestida, me encantó“, añadió el ex jurado de Nuestra Belleza Latina con respecto a la nueva integrante de ‘LCDLF’.

Con respecto al resto de los habitantes, Osmel no tardó en despotricar contra varios por tratarse de “muebles” que no han propuesto nada durante su estancia.

“La Bronca es la primera. El pobre muchachito Divaza que todavía no ha explotado. Yo me imaginé que iba a estar dentro de la casa un gay vestido de mujer, haciendo show, pues camina para allá, camina para acá, duerme mucho, y a la hora de vestir se pone unas cosas que son como una imitación de las cosas que yo me ponía el año pasado”, dijo.

“Yo lo apoyaba porque yo conozco su historia, es un muchacho que tiene mucho mérito, pero creo que ahí no resultó ser un buen candidato”, apuntó sobre ‘La Divaza’.

Seguir leyendo:

• Así es el ‘humilde’ apartamento donde vivirá Osmel Sousa tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

• Desde “hipócrita” hasta “mala bruja”: Osmel Sousa regresó a ‘LCDLF3’ y arremetió contra los habitantes

• Osmel Sousa habla tras su salida de La Casa de Los Famosos 3: “En realidad no me importó”