Así es el ‘humilde’ apartamento donde vivirá Osmel Sousa tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Osmel Sousa fue el décimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, pero desde su salida ha dado muchísimo de qué hablar por los comentarios que ha hecho sobre algunos de sus excomapañeros de experimento, a quienes se ha referido de forma despectiva, como con La Materialista, a quien tildó de sucia.

Tras su salida del show de Telemundo, lo hemos visto en las galas y conviviendo con algunos de los exhabitantes, pero no sería de extrañar que muy pronto lo veamos tomar un avión para instalarse de tiempo completo en su casa, la cual es sumamente sencilla y no cuenta de grandes lujos

La propiedad, en la que vive desde hace más de 30 años, no es enorme ni tiene múltiples habitaciones, contrario a lo que se pudiera llegar a pensar, sino que es una vivienda como cualquier otra.

“Este video va dedicado a todos los habladores de tonterías, que hablan que yo tengo millones, que tengo una gran mansión, que tengo un penthouse, que tengo todo lo que dicen que tengo”, dijo el Zar de la Belleza en una video que hizo hace tres años.

Aseguró que esa era la primera vez que mostraba su apartamento hacia el exterior, pues ni siquiera sus amigos más cercanos conocían sus habitaciones.

“Como verán, no tengo balcón, sino ventana, cosa que por eso me siento encerrado. Creo que no es una casa que no es tan lujosa, pero que me la merezco después de 40 años de trabajo”, narró Osmel, mientras hacía un house tour muy especial por su morada.

En su recorrido mostró el vestíbulo, la cocina, el comedor, la sala, su baño, su recámara y su inseparable mecedora.

