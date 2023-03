Juan Rivera se fue contra Osmel Sousa por llamar “sucia” a ‘La Materialista’ al salir de ‘LCDLF3’

La polémica no se detiene en ‘La Casa de los Famosos 3’ con dimes y diretes. Tras su salida de la competencia, el ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa, ha dado unas polémicas declaraciones contra sus compañeros, especialmente contra ‘La Materialista’ hecho que hizo reaccionar a Juan Rivera exparticipante del reality.

A través de un en vivo en su cuenta de Facebook, el hermano de Jenni Rivera dijo sin pelos en la lengua que considera que el show se ha convertido en un auténtico desorden, pero fuera de la residencia.

“Creo que hay un desorden, pero no necesariamente en la casa, es afuera, entre panelistas, algunos de mis compañeros que ya salieron y fanáticos”, dijo Juan Rivera dejando claro que sus palabras no eran para juzgar o criticar.

Sobre las declaraciones e insultos de Osmel Sousa contra los ocho participantes que siguen en competencia, dijo que estaban “fuera de lugar” porque fue “gente que lo trató (al ‘Zar de la Belleza’) muy bien”.

Asimismo, comentó que no sabe si se trata de una “estrategia de él para causar morbo o si son cosas para rating”, pero rechazó que especialmente haya hablado mal de Yameyry Infante Honoret, mejor conocida como ‘La Materialista’.

“Lo que se me hace alarmante con esto de Osmel, creo que se ha expresado de varios de los compañeros dentro de la casa, en especial de ‘La Materialista’, que lo cuidó mucho. Le llamó ‘sucia’”, dijo.

Habló mal de Juan Rivera

El miembro de la familia Rivera también dijo que Osmel habló mal de él, y cuestionó que las oraciones que hizo eran una estrategia para llegar más lejos en el juego. Juan lamentó no haber estado presente durante la gala de eliminación de Osmel Sousa, y quiso preguntarle por qué hizo esos comentarios sobre él.

“Estando en la casa dijo que mis oraciones eran una estrategia, para llegar más lejos en el juego. Se lo mencionó a Yameyry y Madison. Creo que hace una semana, él dijo que Yameyry es una doble cara y dijo muchas cosas de muchos compañeros y no se me hace justo, no es correcto”, comentó.

El cantante defendió a los ocho concursantes que quedan dentro de la casa y señaló que le parece injusto que los que ya salieron festejan lo que ha dicho Osmel sin que los otros puedan enterarse o defenderse.

“Se me hace injusto que algunos de mis compañeros le festejan lo que él dice, de gente indefensa. Me sorprende que no piense un poquito más sobre el daño que puede causar con las cosas que dice, es incorrecto”, se sinceró.

Juan Rivera denunció también que, la producción del programa tenía muy consentido al organizador de concursos de belleza debido a su avanzada edad.

“Nunca tuvo que cocinar, limpiar, le llevaban el café. Mientras la casa no tenía comida, él tenía lo que se le antojaba porque así lo querían consentir, por su edad, y se me hace tan feo que use una plataforma tan grande para ofender a gente”, expresó.

Para finalizar sus comentarios, el artista invitó a sus excompañeros a reflexionar sobre lo que han estado diciendo y cómo eso puede dañar emocionalmente a otros.

